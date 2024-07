A- A+

A dor no joelho é um problema frequente que pode afetar pessoas de todas as idades. As causas dessa dor variam consideravelmente de acordo com a fase da vida.



Em crianças e adultos jovens, a dor no joelho costuma ser consequência de traumas, seja por um evento esportivo ou exercício físico, ou por traumas repetitivos. Em pessoas mais velhas, o desgaste articular é uma causa comum.

Uma atividade muito popular atualmente é a corrida, especialmente em distâncias como 3, 5 e 10 quilômetros. Embora correr seja um excelente exercício, fazê-lo em superfícies duras como cerâmica, cimento ou asfalto pode causar dor no joelho devido ao desgaste.

Por isso, é recomendável usar superfícies mais adequadas, como esteiras, pistas de tartan, grama, areia ou madeira, além de usar um bom calçado esportivo.





"Não é que correr seja ruim, pelo contrário, correr é um excelente exercício, mas a superfície e o calçado utilizados são importantes", afirma o médico Miguel Ángel Gonzales, especialista em dor no joelho.

Manter-se ativo é crucial para a saúde das articulações, já que a inatividade favorece o desenvolvimento de doenças. O movimento constante, exercícios de alongamento e fortalecimento, e atividades como a bicicleta e a natação são essenciais.

"A inatividade favorece a propagação de doenças, o movimento é vida e isso é fundamental para as articulações", explica o especialista.

Controlar o peso corporal é outro fator fundamental, pois o sobrepeso e a obesidade exercem uma carga adicional sobre os joelhos e podem degradar a cartilagem.

"O excesso de gordura produz substâncias que vão degradar a cartilagem não só do joelho, mas também de outras articulações", acrescenta.

Para assegurar a saúde e evitar dor no joelho, é crucial manter-se ativo e manter os músculos em condições ótimas. Isso é alcançado através de exercícios de resistência que ajudam a fortalecer as estruturas periarticulares que sustentam o joelho em seu lugar.

Além disso, é fundamental manter um peso adequado, já que o sobrepeso pode exercer uma pressão adicional sobre as articulações, acelerando seu desgaste.

É importante não se automedicar quando se sente dor no joelho. Os corticoides, por exemplo, são anti-inflamatórios potentes que devem ser utilizados com precaução.

Embora sejam benéficos em doses controladas, seu uso prolongado pode causar graves efeitos colaterais no estômago, rins e ossos. Portanto, sempre é melhor consultar um especialista antes de optar por qualquer tratamento.

O uso de colágeno, tanto oral quanto intra-articular, pode ajudar a controlar os sintomas e melhorar a mobilidade, mas deve ser prescrito por um médico. Nem todos os produtos no mercado são confiáveis, e é essencial garantir que o colágeno seja hidrolisado para obter benefícios reais.

Além disso, é crucial ter uma boa postura e evitar posições que possam danificar e causar dor no joelho. Permanecer sentado por longos períodos, subir e descer escadas repetidamente e carregar pesos inadequados podem contribuir para o desgaste articular. Pausas ativas, em que se recomenda levantar-se e se mover a cada hora, podem prevenir esses problemas.

"Definitivamente a postura é importante, já que permanecer muito tempo sentado é algo prejudicial para o joelho. Pausas ativas são importantes, recomenda-se que a cada hora sentado, você se levante por 5 minutos, mesmo que seja ao lado ou atrás da cadeira no seu local de trabalho", acrescenta o doutor.

A dor no joelho nem sempre se deve a problemas de meniscos, embora esses frequentemente sejam afetados por atividades repetitivas. Condições como a condromalácia patelar, um desgaste da cartilagem da patela, também podem ser responsáveis.

Finalmente, a cirurgia de substituição do joelho não é inevitável para todos. Embora a incidência de desgaste articular aumente com a idade, apenas os casos graves que afetam significativamente a qualidade de vida exigem cirurgia. Cada caso é único e deve ser avaliado individualmente por um especialista.

Para prevenir a dor no joelho, é essencial manter um peso saudável, praticar exercícios regularmente, seguir uma boa rotina de aquecimento e alongamento e adotar uma postura adequada durante as atividades diárias.

Consultar um médico diante de qualquer sintoma persistente é a melhor maneira de garantir uma saúde articular ótima.

