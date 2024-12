A- A+

condege DPPE promove reunião para discutir melhorias para defensorias públicas do Brasil, nesta sexta (13) Evento acontece a partir das 9h, no auditório da sede da instituição, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, com diversas autoridades

Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) promove, nesta sexta-feira (13), a 92ª Reunião do Ordinária do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).



O evento acontece a partir das 9h, no auditório da sede da instituição, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, com autoridades e representantes dos 26 estados e do Distrito Federal.

O encontro chega para fortalecer o diálogo e a troca de experiências sobre práticas e estratégias bem-sucedidas que promovam o aprimoramento das defensorias públicas em todo o Brasil. Durante a reunião ordinária, defensoras e defensores públicos-gerais discutirão estratégias para atender às necessidades da população em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa tem como meta fortalecer o compromisso com o atendimento jurídico gratuito e de qualidade, principalmente para a população mais vulnerável. Assim, é esperado que o encontro promova práticas inclusivas que dialoguem com os desafios regionais e nacionais.

Antes do Condege, na quinta (12), os representantes farão visitas institucionais à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e ao Palácio do Governo. O objetivo, além de estreitar laços, é debater iniciativas que possam melhor o acesso à justiça e a qualidade do atendimento jurídico no Estado.



