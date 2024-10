Drone é lançado do Líbano contra a casa de Netanyahu em meio à guerra entre Israel e Hezbollah

A- A+

Israel anunciou, neste sábado (19), que um drone lançado do Líbano tinha como alvo a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava ausente do local, em meio à intervenção israelense contra o movimento libanês Hezbollah, que reivindicou disparos de foguetes contra várias regiões do país.

Na Faixa de Gaza (fronteira sul de Israel), a Defesa Civil informou que 33 pessoas morreram na noite de sexta-feira em um bombardeio israelense contra o campo de refugiados de Jabaliya, no norte do território palestino.

Israel lançou no início do mês uma nova operação militar no norte de Gaza, alegando que os milicianos do movimento islâmico Hamas estavam se reagrupando na área.

Mais de 400 pessoas morreram nesta região desde o início da operação, segundo fontes médicas locais.





