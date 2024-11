A- A+

Cabo de Santo Agostinho Dupla com espingarda é presa após assaltar casa e fazer moradores reféns em Enseada dos Corais Ao entrar na casa alvo dos assaltantes, os policiais verificaram que havia reféns na sala do imóvel

Dois homens foram presos após assaltar e fazer reféns em uma residência em Enseadas dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 18º BPM faziam rondas no bairro quando populares informaram sobre um assalto nas proximidades.



A equipe foi ao local indicado, onde identificou a dupla criminosa. Ao entrar na casa alvo dos assaltantes, os policiais verificaram que havia reféns na sala do imóvel.

"Dois indivíduos tentaram se esconder nos quartos, mas, ao receberem voz de prisão, se renderam e indicaram onde escondiam uma espingarda calibre 12", afirmou a PMPE, que localizou o objeto.



Os dois homens e as vítimas, que não tiveram os nomes e idades divulgados, e a espingarda, foram encaminhados à 40ª Delegacia de Polícia do Cabo.

