Compaz Ariano Suassuna realiza casamento comunitário nesta segunda (18), no Recife

A- A+

O Compaz Ariano Suassuna, localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, será palco de um casamento comunitário nesta segunda-feira (18). A ação será realizada em parceria com a Faculdade Estácio, como culminância da disciplina "Direitos da Família" dos estudantes do curso de Direito da instituição.

Ao todo, 30 vagas foram disponibilizadas para os usuários da rede Compaz. O evento reunirá um total de 35 casais, que formalizarão a união matrimonial por meio deste serviço.

Após a cerimônia, haverá uma recepção para familiares e amigos dos participantes.

“É uma felicidade grande pra gente poder proporcionar esse momento aos nossos usuários. Para muitas pessoas, oficializar o relacionamento é um sonho difícil de realizar, pelos custos e burocracia envolvidos em um casamento. Por isso, é sempre muito emocionante oferecer essa oportunidade a esses casais”, afirma Gabriel Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã do Recife.

Serviço:

Casamento coletivo no Compaz Ariano Suassuna

Endereço: Av. General San Martin, 1208, Cordeiro

Data: 18/11/2024

Horário: 16h.



Veja também

Moraes Polícia prende hacker que ameaçou matar Moraes e investiga elo com homem da bomba no STF