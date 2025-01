É melhor urinar em pé ou sentado? Veja a resposta de um renomado urologista

A- A+

Urinar é uma das ações mais fundamentais para o corpo funcionar de maneira adequada, pois elimina as toxinas necessárias para manter o corpo em equilíbrio. Por isso, é importante prestar atenção quando algo muda no líquido ou na frequência com que se faz.

Muitas vezes, segurar a vontade de ir ao banheiro, porque a situação em que a pessoa se encontra não permite fazer isso imediatamente, não tem nenhum efeito negativo a curto ou médio prazo. No entanto, se essa prática se repetir muitas vezes, pode acabar alterando a função da bexiga.

Quando esse órgão começa a se acostumar a manter mais do que a capacidade para a qual foi concebido, podem ser afetadas algumas estruturas que intervêm quando se urina, entre elas as terminações nervosas da micção, o músculo da bexiga e a musculatura do assoalho pélvico.

As consequências que isso pode ter no futuro vão desde adquirir infecções urinárias com facilidade até sofrer de incontinência ou incapacidade de esvaziar completamente a bexiga, o que pode levar a tratamentos intensos.

Por isso, é necessário aprender a ouvir o corpo e não o forçar a suportar dores ou necessidades de forma constante. Da mesma forma, é importante entender quais são os aspectos que devem ser cuidados para estar atento a qualquer alteração que possa gerar algum efeito indesejado no corpo.

Isso leva muitas pessoas a se perguntarem qual é a melhor forma de ir ao banheiro, sentado ou em pé. Carles Errando, urologista da Fundação Puigvert, na Espanha, recomenda que, independentemente do gênero, o melhor é urinar sentado.

Sobre isso, o especialista menciona que essa é a melhor opção, pois evita problemas de saúde e cada ida ao banheiro se torna muito mais eficaz. Além disso, garante que, ao fazer isso, é necessário sentar-se completamente no vaso sanitário, pois os músculos precisam relaxar completamente para que se possa urinar de maneira adequada.

As conclusões de Errando indicam que tanto homens quanto mulheres devem adquirir o hábito de urinar sentados, pois é o mais benéfico para a saúde, já que permite ao organismo esvaziar-se completamente, e assim os intervalos entre as micções serão adequados.

