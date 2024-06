A- A+

Economia argentina recua 2,6% no primeiro trimestre e país entra em recessão Os primeiros meses do ano foram marcados por cortes acentuados nas aposentadorias reais e nos salários do setor público e pela interrupção dos projetos de infraestrutura pública

A Argentina entrou em recessão no primeiro trimestre do ano, com os cortes de gastos do presidente Javier Milei fizeram com que o consumo e a atividade despencassem.

O produto interno bruto caiu 2,6% em comparação com o quarto trimestre de 2023, de acordo com dados oficiais do governo publicados nesta segunda-feira. A atividade contraiu 5,1% em relação ao ano anterior, um pouco menos do que a estimativa de um declínio de 5,3% entre os economistas pesquisados pela Bloomberg.

Os primeiros meses do ano foram marcados por cortes acentuados nas aposentadorias reais e nos salários do setor público e pela interrupção dos projetos de infraestrutura pública. Quando assumiu o cargo, em dezembro, Milei também desvalorizou o peso em mais de 50% e retirou centenas de controles de preços. Os salários reais caíram 17% de novembro a março, provocando uma queda de 10% nas vendas dos supermercados no mesmo período.

Os setores de construção, manufatura e varejo lideraram as quedas, compensadas pela agricultura e mineração, de acordo com o governo. Os gastos de capital, um indicador de investimento, caíram 23,4% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas no varejo caíram 8,7%. O desemprego aumentou para 7,7%, de 5,7% no trimestre anterior, de acordo com outro conjunto de dados do governo.

A contração da atividade, no entanto, fez com que o governo registrasse cinco superávits orçamentários mensais consecutivos e uma redução mais rápida do que o esperado da inflação mensal, de 25,5% em dezembro para 4,2% em maio.

O Fundo Monetário Internacional ( FMI) espera uma possível estabilização da atividade em abril, com a retomada do crédito privado e do consumo de cimento, a recuperação da produção agrícola após a seca do ano passado e o aumento da confiança do consumidor, de acordo com seu último relatório sobre a Argentina.

Os economistas pesquisados pelo banco central estimam que o PIB cairá 3,8% este ano, seguido por um crescimento de 3,4% em 2025. Espera-se que a legislação de referência de Milei obtenha a aprovação final na Câmara dos Deputados no final desta semana, o que deverá contribuir significativamente para a recuperação, flexibilizando as leis trabalhistas, desregulamentando o setor de energia e incentivando grandes investimentos estrangeiros por meio de isenções fiscais.

