Egape abre quase 6 mil vagas para cursos gratuitos em novembro; veja como se inscrever

Com objetivo de oferecer novas possibilidades de crescimento profissional à população e aos servidores públicos, a Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape), da Secretaria de Administração (SAD), abriu 5,9 mil vagas para 46 cursos gratuitos.

As capacitações são oferecidas nas modalidades presencial e EAD. As matrículas já estão abertas e podem ser realizadas no site da escola. Os cursos oferecidos podem ser acessados pelo mesmo endereço.

As inscrições dos cursos presenciais podem ser feitas até as 23h da quarta-feira da semana anterior ao início do curso. Por exemplo, para se matricular no curso que começa dia 4 de novembro, a matrícula pode ser feita até o dia 30 de outubro.

Já no caso dos cursos EAD, a data limite para se inscrever em qualquer capacitação é 30 dete mês.

Os servidores estaduais e municipais podem se matricular em 16 cursos presenciais, a exemplo de “Design Thinking”, que ensinará os alunos a identificar e desenvolver soluções inovadoras, eficientes, efetivas e eficazes para os desafios diários.

Na modalidade EAD com tutoria, está disponível para servidores públicos o curso “Gestão da Mudança de Cultura Organizacional”, que abordará a importância de uma gestão estratégica de recursos humanos em meio a um ambiente de constantes transformações, entre outros tópicos.

Outra opção disponível para o funcionalismo público é a formação “Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas”, cujo objetivo é estimular a aplicação de modelos e ferramentas de gerenciamento. Esse curso é direcionado para servidores públicos que atuam ou têm interesse na área de planejamento, monitoramento e gestão por resultados.

“Todas as qualificações disponibilizadas pela Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco são elaboradas a partir de conteúdos de excelência em várias áreas temáticas, para que os servidores públicos e a população tenham mais oportunidades de desenvolvimento profissional”, ressalta o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

O público em geral pode se inscrever nos cursos na modalidade EAD autoinstrucional. Para isso, é necessário possuir apenas nível médio. As aulas dessa modalidade terão início a partir do dia 4 de novembro.

Entre as capacitações ofertadas, destaque para “Liderança e Motivação”, que busca incentivar os alunos a alcançarem, por meio dos recursos humanos disponíveis, os objetivos da organização.

Outros cursos disponíveis para o público em geral são “Informática Básica”, “Edição e Processamento de Imagens”, “Comunicação Assertiva”, entre outras qualificações.



Mais informações podem ser obtidas nos números (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183.8065 (cursos EAD).

