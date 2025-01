Elon Musk propõe mudar o nome do Canal da Mancha para 'Canal George Washington'

A- A+

O bilionário Elon Musk propôs, neste domingo (26), um novo nome para o Canal da Mancha, braço de mar que separa a Grã-Bretanha do norte da França. Em sua conta no X, rede social em que ultrapassa os 214 milhões de seguidores, o CEO da Tesla sugeriu que a via aquática do Oceano Atlântico passe a se chamar "Canal George Washington". A alcunha faz referência ao primeiro presidente dos Estados Unidos, responsável por governar o país entre 1789 e 1797.



“Novo nome para a água que separa a Inglaterra e a França”, escreveu Musk na postagem, junto a uma imagem de um mapa com a área do Canal da Mancha, já com a designação proposta pelo empresário.

O comentário de Musk vem após o decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenando oficialmente a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América.

A região da bacia oceânica, que banha os EUA, México e Cuba, é rica em petróleo e conta com uma superfície de, aproximadamente, 1.550.000 km².

