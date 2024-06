A- A+

Armas Em 16 meses, órgãos federais apreenderam mais de 440 armas de fogo em Pernambuco Em 2023 houve aumento de 40,5% no número de apreensões no estado em relação a 2022

O Governo Federal divulgou os números de apreensões de armas de fogo ilegais em Pernambuco de janeiro de 2023 a abril deste ano. Nesse período, a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) apreenderam 444 armas em solo pernambucano.



Em 2023 houve um aumento significativo no número de apreensões, tendo sido registradas 402 somente neste ano.



Comparando com o ano anterior, quando foram retiradas de circulação 286 armas, o aumento foi de 40,5% nas apreensões. Os dados estão disponíveis na plataforma de transparência do Governo Federal, ComunicaBR.



Em todo o Brasil, foram apreendidas 13.340 armas de fogo pela PF, PRF e SENASP entre janeiro de 2023 e abril de 2024. De acordo com o Governo Federal, no ano passado, foram 10.935 apreensões, um incremento de 28% em relação a 2022 (8.466). E, nos quatro primeiros meses deste ano, mais 2.405.



“O foco tem sido a prevenção das ocorrências de crimes mais graves, como mortes violentas intencionais, crimes passionais e o crime organizado, que se aproveita desse comércio ilegal de armas e, consequentemente, fortalece o tráfico de drogas, o tráfico de armas propriamente dito, tomadas de cidade e outros crimes violentos”, afirma o diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp (DIOP/SENASP), Rodney Silva.

