SÃO PAULO Em reconstituição, homem que matou idoso com "voadora" no peito chora e pede desculpas A reprodução da cena do homicídio ocorreu, na quinta-feira (13). O agressor permanece preso.

Durante a reconstituição do crime, o homem que matou um idoso de 77 anos com uma "voadora" no peito se ajoelhou, chorou e pediu desculpas. Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, é o principal suspeito da morte de Cesar Fine Torresi. A reprodução da cena do homicídio ocorreu, na quinta-feira (13). O agressor permanece preso.

O crime aconteceu no último sábado (8), quando o idoso atravessa uma rua na cidade de Santos, em São Paulo, ao lado do neto de 11 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrência ao qual a TV Tribuna/Globo teve acesso, Tiago dirigia o carro e freou de forma brusca, no meio da avenida. Em seguida, Cesar apoiou as mãos sobre o capô do veículo e Tiago desceu do automóvel para desferir o golpe contra o idoso.

Assista às imagens da TV Tribuna/Globo:

Na reconstituição, os policiais civis reproduziram três versões do caso: a do autor do crime, a do neto da vítima e de uma testemunha que auxiliou o idoso nos primeiros socorros e viu apenas parte do ocorrido.

Segundo a TV Tribuna, o suspeito alegou ter sofrido um "ataque de fúria" após a atitude do idoso em adverti-lo por ter avançado o carro contra ele e o neto.

De acordo com a delegada Liliane Lopes Doretto, que participa das investigações do caso, Tiago disse à polícia sofrer de "transtornos psicológicos". Ainda não foram identificadas imagens que tenham registrado o crime e apenas uma testemunha foi ouvida.

