Inclusão Encontro de inclusão reúne educadores para debater autismo neste sábado (30), no Recife Evento é voltado para profissionais da Educação que atuam com crianças autistas com objetivo de fortalecer a inclusão no ambiente educacional.

Ocorre neste sábado (30), das 8h às 12h, o 4º Encontro de Inclusão promovido pela Somar Special Care, no auditório da Igreja Evangélica Exército da Salvação, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

O encontro é voltado para profissionais da Educação que atuam com crianças autistas com objetivo de fortalecer a inclusão no ambiente educacional.

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser realizadas por meio deste formulário.

Segundo o neurocientista Victor Eustáquio, na maioria das vezes é na escola onde inicialmente a criança autista é identificada com sinais do transtorno.

Ele explica que no convívio da criança autista com as demais em sala de aula fica mais fácil da professora perceber a diferença na forma de se comunicar, interagir e até mesmo o comportamento da criança fica mais evidente quando se diferencia dos amigos em sala.

"Esse educador então deve comunicar com a família para que os pais busquem com seu pediatra de confiança o diagnóstico para que a criança tenha o acompanhamento necessário o quanto antes", disse.

Victor também lembra que existe uma janela de tempo importantíssima da criança até os 7 anos que é quando ela tem um grande desenvolvimento cognitivo e esse período precisa ser bem trabalhado para que ela se desenvolva bem trazendo reflexos por toda vida, até porque, se não for trabalhado, este é um processo que não se recupera.

Serviço - 4º Encontro de Inclusão

Local: Auditório da Igreja Evangélica Exército da Salvação

Endereço: Rua Conde de Irajá, Nº 135, Torre, Recife.

Vagas limitadas

Inscrições gratuitas pelo formulário.





