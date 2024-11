Enem 2024: Alunos do Recife avaliam segunda prova como mais difícil que a primeira

A- A+

Os portões da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na Boa Vista, centro do Recife, foram abertos, às 15h30 deste domingo (10), para que os primeiros alunos que realizaram a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) pudessem deixar o local.

Quem optar por sair neste horário, não pode levar a prova consigo. A opção só é válida por quem esperar até às 18h30.

Mesmo na saída, cansados, tensos e ainda nervosos, diversos alunos consideraram a prova de hoje mais difícil que a do domingo passado (3). Naquele dia, eles responderam questões relacionadas a ciências humanas, linguagens e redação. Já hoje, as 90 perguntas de múltipla escolha foram ligadas a matemática e ciências da natureza.

Maria da Conceição, de 18 anos, já entrou na Unicap sem boas expectativas. Ela ainda está em dúvidas sobre o que cursar. Engenharia e educação física estão entre as opções.

Maria da Conceição tem 18 anos e é moradora do Pina, Zona Sul do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Domingo passado foi bem mais tranquilo. Eu tenho mais aproximação com as [matérias] de humanas do que com as de exatas. Todas as questões da prova de hoje foram uma loucura para mim. Não estou confiante [em conseguir uma vaga na universidade, no ano que vem]. Minhas expectativas estavam baixas. Quem sabe, no próximo ano será a minha vez?”, argumentou.

João Pedro Nunes, também de 18, saiu do Pina, na Zona Sul do Recife, para participar da avaliação. O desejo dele é cursar educação física, mas o jovem confessa que fazer a prova do Enem 2024 neste domingo foi uma atividade cansativa.

João Pedro Nunes tem 18 anos e sonha cursar Educação Física | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Foi cansativo e difícil, mas foi bom. Eu não deixei qualquer questão em branco. Respondi todas. As perguntas mais complicadas para mim foram de biologia. Acho que vou conseguir cursar educação física”, espera ele.

Mesmo que por experiência, ainda estudando no 1º ano do ensino médio, Maria Luisa Neves, de 15 anos, foi testar os conhecimentos na avaliação. Ela visa cursar fonoaudiologia e também está se preparando para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE).

Aos 15 anos, Maria Luisa Neves se prepara para fazer prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Eu estudei na medida do possível, porque o meu foco neste ano vai ser o SSA, que acontece no próximo domingo [dia 17]. Contudo, a prova do Enem do domingo passado foi bem mais tranquila. Foi uma prova bem mais de interpretação. O tema da redação também foi tranquilo de desenvolver. Eu gostei muito. A de hoje, para uma prova de exatas, foi o que estava dentro do meu esperado. Eu não fiz cursos preparatórios, mas assisti muitas vídeoaulas sobre Enem. Acho que as pessoas demonizam muito uma prova, quando, na verdade, se o estudante tiver um preparo e uma base de estudo e psicológico, vai conseguir se sair bem", opinou ela.

Redação

O tema da redação que Maria se referiu foi: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O texto tinha que ter entre sete e 30 linhas. Em 2023, os estudantes escreveram sobre “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Nunca é tarde

O desejo de Antônio Rodrigues de Lima, de 66 anos, é cursar psicologia. Apesar da idade, ele disse à reportagem da Folha de Pernambuco que fez uma prova tranquila e que tinha muita vontade de fazer a faculdade. Na visão de Antônio, não há barreiras para quem tem nas mãos uma caneta, papel e um sonho.

Antônio Lima tem 66 anos e fez as provas do Enem 2024 | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"As questões eram difíceis, mas outras eram fáceis. Eu respondi todas. Ainda estou confiante no resultado que sai no ano que vem. Me interesso por fazer [psicologia] numa faculdade particular. Nunca é tarde para se alcançar um sonho, independentemente das dificuldades. O conselho que eu dou para quem tentou [uma oportunidade no ensino superior] é esperar. É assim que se alcançam os objetivos. Esta é a terceira vez que eu faço o Enem", revelou.

Enem 2024 em Pernambuco

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Pernambuco teve 275.571 inscrições para o Enem 2024. A cidade com mais quantidade de matriculas foi o Recife, com 48.717 inscrições confirmadas. Do total, 13.833 pessoas são concluintes do ensino médio.

Estudantes podem usar as notas do Enem nos seguintes programas:

Financiamento Estudantil (Fies);

Enem Portugal;

Programa Universidade para Todos (ProUni);

Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Veja também

Destituição Conselho de transição decide destituir premier no Haiti