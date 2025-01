A- A+

CIÊNCIA Entenda o que podem significar sonhos com pessoas mortas Segundo interpretações esotéricas, isso pode significar que um ente querido voltou para visitá-lo em um plano onírico; mas a Psicologia pode ter outra explicação

A partir do momento em que você perde um ente querido, você começa a sofrer. Durante os meses seguintes, o ser humano tende a vivenciar cerca de cinco fases diferentes, entre as quais se destacam sintomas de tristeza, choro, dor e pensamentos constantes sobre o ente querido.

Embora com o tempo você aprenda a administrar os diferentes sinais de luto e se sinta melhor, é normal sonhar com a pessoa falecida, acreditando que ela está viva e conversando com ela.

Além disso, de acordo com algumas interpretações esotéricas, às vezes isso pode significar que seu ente querido voltou para visitá-lo em um plano onírico, ou seja, um estado mental em que a realidade não se distingue.

Por sua vez, a psicologia sugere que esse tipo de sonho se deve ao fato de você ainda ter emoções não resolvidas, por isso está procurando uma forma de se comunicar com a pessoa que não está mais ali.

Outra interpretação, segundo o psicólogo Ian Wallace, é a reconexão que a mente tenta fazer entre as qualidades que caracterizavam o sujeito e alguma faceta de sua vida que ele considerava perdida após a morte de seu conhecido.

Estágios do luto

O luto é um dos modelos psicológicos mais conhecidos no mundo, devido à teoria de suas cinco fases, que podem ser vivenciadas em diferentes ordens e de forma gradual ou simultânea.

Negação: Geralmente é a primeira etapa do processo de luto, pois as pessoas apresentam sentimentos de incerteza que as levam a questionar a realidade e a situação que atravessam.

Raiva: Durante esta fase, o ser humano recorre às emoções de raiva e frustração causadas pela incapacidade de modificar o que aconteceu, por isso é normal que quem está em luto busque objetivos de culpa para justificar a perda.

Negação: Nesta nova fase de negação, os indivíduos entram em um estado de esperança, o que os leva a pensar que têm a possibilidade de mudar as coisas.

Depressão: Segundo a psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, neste momento do processo a pessoa começará a enfrentar a perda, assumindo definitivamente a realidade, que costuma estar intimamente associada a sentimentos de tristeza e desesperança.

Aceitação: Por fim, chega o momento da aceitação, em que as pessoas poderão encontrar mais calma e compreender que a morte faz parte de um ciclo natural da vida.

