Enxugar a louça ou deixar escorrer: o que é mais higiênico?

Muito comum nas cozinhas brasileiras, o pano de prato é utilizado para secar louças, talhares e copos recém lavados. No entanto, evidências mostram que, se não for higienizado com frequência, ele pode ser o local perfeito para abrigar milhares de bactérias nocivas à saúde.

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Ulster, na Irlanda do Norte, junto à empresa Eolas international a bactéria Escherichia coli, mais conhecida como E. coli, em 27,5% dos panos de cozinha domésticos analisados. Esse microrganismo pode causar infecção do trato urinário, da bexiga, do trato digestivo (o que leva a gastroenterite) e outros problemas de saúde.





Em entrevista anterior ao Globo, o Dr. Bactéria, como é conhecido o biomédico Roberto Figueiredo, alertou sobre o risco da presença de coliformes fecais no objeto.

— Um paninho desses tem 1 milhão de bactérias a mais do que a tampa de um vaso sanitário de um banheiro público — diz o biomédico.

O acúmulo desses microrganismos se dá principalmente pela presença da umidade da água, absorvida pelo pano quando a louça é enxugada. Além disso, eles podem conter resíduos de alimentos, o que também beneficia a proliferação deles. Ao ser usado, o pano de prato que não é lavado com frequência pode sujar as louças que acabaram de ser higienizadas.

Por isso, para ser utilizado de forma higiênica o pano de prato precisaria ser lavado e trocado todos os dias. Em restaurantes, por exemplo, o recomendado pelo Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é que caso a louça precise ser enxugada, que isso seja feito com um pano descartável.

Já Figueiredo orienta que a louça recém lavada seja colocada para secar em temperatura ambiente no seca louças, sem o uso de qualquer tipo de pano de prato.

