Equilíbrio da microbiota intestinal ajuda a manter a saúde em dia

Nos últimos anos, a comunidade científica está empenhada em explicar como as bactérias que habitam o nosso organismo influenciam a saúde como um todo.



A Bioma Genetics, laboratório brasileiro de genética, oferece testes com coletas domiciliares que ajudam a mapear a saúde e orientam para mudanças no estilo de vida.

De acordo com um estudo publicado na revista Nature Reviews Microbiology, o desequilíbrio na microbiota intestinal, conhecido como disbiose, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais e síndrome do intestino irritável[1].

Essa disbiose pode ser influenciada por fatores como dieta, uso de antibióticos e estilo de vida.

A microbiota intestinal também influencia a regulação do metabolismo e controle do peso corporal.



Pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos descobriram que algumas bactérias intestinais podem influenciar a absorção de nutrientes e a resposta do corpo à insulina, impactando diretamente a predisposição à obesidade e a distúrbios metabólicos.



Outro aspecto é a relação entre a microbiota e o sistema imunológico.



"Estudos mostram que micróbios intestinais desempenham um papel na educação do sistema imunológico desde a infância. A microbiota pode modular a resposta imunológica, afetando a susceptibilidade a doenças autoimunes, alergias e infecções", explica Rafael Malagoli, CEO da Bioma Genetics.

Avanços tecnológicos, como o sequenciamento de nova geração, têm permitido aos cientistas explorar mais profundamente o universo da microbiota.



Empresas como a Bioma Genetics estão na vanguarda dessa pesquisa, utilizando análises genéticas avançadas para entender como a microbiota varia entre indivíduos e como essas variações podem impactar a saúde humana.



Esses avanços prometem abrir novas perspectivas para diagnósticos mais precisos e desenvolvimento de terapias personalizadas no futuro.

Além dos cuidados com a alimentação e estilo de vida, os avanços tecnológicos também oferecem novas oportunidades para entender e monitorar a saúde da microbiota de forma acessível.



Exames genéticos como os oferecidos pela Bioma Genetics permitem que você analise a composição da sua microbiota de maneira rápida e conveniente, tudo isso feito no conforto da sua casa.



"Os nossos testes utilizam o sequenciamento de nova geração para identificar possíveis desequilíbrios na microbiota intestinal, fornecendo insights valiosos que podem orientar mudanças personalizadas na dieta ou mesmo auxiliar profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento de condições relacionadas à microbiota", aponta Malagoli.

