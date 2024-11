A- A+

educação Escola de Aplicação: UPE divulga gabaritos preliminares e cadernos de provas da seleção 2025 Abstenção foi de 13,12% no Ensino Fundamental e 15,31% no Ensino Médio

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, na tarde desta sexta-feira (15), os gabaritos preliminares do processo seletivo 2025 das Escolas de Aplicação do Recife, de Nazaré da Mata, na Mata Norte, Garanhuns, no Agreste, e Petrolina, no Sertão.



As provas foram aplicadas na manhã desta sexta-feira (15).



Segundo a instituição, que também divulgou os cadernos de questões, ao todo, foram 4.351 inscritos, sendo 2.905 para o Ensino Fundamental e 1.446 para o Ensino Médio.



A abstenção registrada foi de 13,12% nas provas do Ensino Fundamental e 15,31% no Ensino Médio.

Os candidatos concorrem a 328 vagas, sendo 246 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 82 vagas para a 1ª série do Ensino Médio.



O recurso das provas deve ser feito exclusivamente pelo e-mail [email protected] até as 23h e 59 minutos do dia desde domingo (17).



A previsão é que a lista dos candidatos classificados seja divulgada até o dia 20 de dezembro.



Confira, abaixo, as provas e gabaritos preliminares:

Caderno de Provas Ensino Fundamental - clique aqui

Caderno de Provas Ensino Médio - clique aqui

Gabarito preliminar Ensino Fundamental - clique aqui

Gabarito preliminar Ensino Médio - clique aqui

Veja também

DESEJO O que é libido? Saiba como ela afeta a sua vida