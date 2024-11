Primeiro dia de provas do SSA3 da UPE acontece neste domingo (17)

A- A+

O primeiro dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) 2024, da Universidade de Pernambuco (UPE), acontece neste domingo (27). O exame, voltado para estudantes de escolas públicas e privadas do 3° ano do Ensino Médio, será realizado a partir das 8h15. nos locais de aplicação informados ao candidato.

É importante ainda se atentar para o horário de abertura dos portões, às 7h, e fechamento, às 8h. A organização vai permitir que o candidato deixe o loca somente a partir das 11h15. O encerramento acontece às 12h45.

Neste primeiro dia de provas, os candidatos terão que fazer redação e responder 42 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia.



Já no segundo dia, marcado para o domingo da semana seguinte (24), será a vez de responder 58 questões distribuídas entre as disciplinas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

O que o aluno pode ou não levar

No dia da prova, é obrigatório que o aluno compareça com Cartão Informativo, documento de identificação com foto e caneta esferográfica na cor azul ou preta. A organização permite que o candidato leve água, lanche, e lápis e borracha, que podem ser utilizados apenas para rascunho.

Também é permitido que o estudante leve o celular, que deve permanecer desligado durante a prova.



O candidato que for pego portando algum dispositivo eletrônico durante o exame será eliminado. São exemplos: aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 player e/ou similar, smartwatch, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, entre outros.

Também é proibido usar no ambiente da prova: óculos escuros ou protetor auricular; quaisquer acessórios de chapelaria, como chapéu, boné, gorro, entre outros.

Prova do SSA3. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

SSA

O SSA é dividido em três fases, cada uma delas compreendendo uma única etapa. O processo é destinado à seleção pública de candidatos para o preenchimento de vagas dos cursos de graduação da instituição.



Em 2025, segundo a UPE, das 3.620 vagas a serem ofertadas em 58 cursos de nível superior, 1.810 serão para ingresso por meio do SSA. As demais 1.810 vagas serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Neste ano, houve um aumento de 20 vagas para o curso de Medicina no Campus Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. Dessas, 10 são por meio do SSA, e as demais são para o Sisu.

A UPE informou que 40% das vagas serão reservadas para estudantes egressos de escolas públicas estaduais, municipais ou federais, que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e todos os anos do Ensino Médio.

Segundo a instituição de ensino, 10% das vagas serão destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário. Outros 10% serão para estudantes com qualquer renda per capita.



Mais 10% serão destinadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo. As demais 10% ficarão para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com qualquer renda per capita.

Todas as condições devem ser comprovadas no ato da matrícula.

Em caso de dúvidas, a UPE disponibiliza canais de atendimento para fornecer outras informações por meio dos telefones (81) 3183-3660/3791 e do e-mail: [email protected].

Confira, abaixo, o calendário de aplicação.

SSA 1: 08 e 15 de dezembro de 2024 (manhã)

SSA 2: 08 e 15 de dezembro de 2024 (tarde)

SSA 3: 17 e 24 de novembro (manhã)

Veja também

FAB Mais um voo da FAB com 237 repatriados do Líbano chega a SP