SAÚDE MENTAL Escola de Psicanálise realiza evento gratuito para promover conscientização sobre saúde mental Evento acontece neste domingo (19), às 10h30, no bairro da Boa Vista, no Recife; saiba como se inscrever

O Ressignificar Escola de Psicanálise realizará, neste domingo (19), o “III Encontro Café com Freud”, um evento gratuito voltado para estudantes, profissionais de saúde mental e áreas correlatas. A atividade acontecerá às 10h30 na Livraria do Jardim, localizada na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, no Recife.

O encontro abordará o tema “Janeiro Branco: Terapia e Educação Emocional”, em alusão à campanha de conscientização sobre saúde mental realizada no início de cada ano.

O evento contará com a mediação dos psicanalistas Adúlccio Lucena e Jaqueline Amorim, além de palestras ministradas por Domingos Sávio, Cecília Martins, Amanda Coelho e Ana Silva. Além disso, o encontro contará com a participação do poeta Edgar Diniz. Os interessados poderão realizar a inscrição através do Sympla, clicando neste link.

Jaqueline Amorim, diretora do Ressignificar Escola de Psicanálise, pontuou a importância da realização do evento durante o mês de janeiro.

“O evento veio em um momento muito especial, que é o Janeiro Branco, um mês dedicado à saúde mental e emocional. Então, esse café é um convite para que nós possamos olhar para dentro com o apoio da psicanálise, além de refletir sobre como podemos ressignificar nossas histórias e cuidar de nós mesmos de forma mais profunda", destacou Jaqueline.

“Será um momento para desacelerar, compartilhar insights e transformar o olhar sobre as nossas vidas, valorizando a importância de escolher a saúde mental como prioridade", finalizou.

