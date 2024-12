"Esquilo preso em árvore" vence concurso de fotos de "comédia da vida selvagem"; veja premiados

A- A+

A foto de um esquilo preso em uma árvore, capturada pelo fotógrafo italiano Milko Marchetti, foi a grande vencedora da edição de 2024 do concurso Comedy Wildlife Photography Award.

A premiação celebra as imagens mais engraçadas da vida selvagem e revelou as 44 fotos premiadas. As imagens serão exibidas em uma galeria em Londres ainda este mês.

O fotógrago Milko Marchetti explicou que a imagem foi registrada em um parque na cidade de Ravenna, na Itália, e mostra o exato momento em que o esquilo estava se soltando do suporte das patas traseiras e se aproximava de um buraco na árvore.

"Essa foto me fez sorrir muito no instante em que cliquei. Sempre que mostro a imagem, o público reage com risadas espontâneas e cheias de energia. Eu sabia que precisava inscrevê-la na competição", contou o profissional.

Além da foto do esquilo, outros vencedores das diferentes categorias do concurso incluem uma imagem de guaxinins "fofocando", um hipopótamo com uma peruca feita de folhas e um chimpanzé em um "momento de reflexão".

