exercício físico Estimulação elétrica no treino pode aumentar a massa e a força dos músculos? Novo estudo responde O trabalho, encabeçado por uma equipe da Universidade do Texas em El Paso, analisou 13 pesquisas

O ganho de massa muscular se tornou um objetivo popular nos últimos anos. Evidências mostram que essa construção de músculos pode ser maior quando os exercícios de musculação são combinados com a estimulação elétrica neuromuscular (EENM), segundo uma meta-análise publicada na revista científica European Journal of Applied Physiology.

A revisão de 13 estudos investigou experimentos em que participantes realizaram exercícios de resistência tradicionais (em que se utilizam pesos ou aparelhos com mais de oito repetições e são feitos intervalos de descanso), como supino ou agachamento, enquanto usavam dispositivos de estimulação elétrica neuromuscular.

Esta técnica produz correntes elétricas através de eletrodos fixados no corpo que estimulam os músculos e os nervos.

Assim, foram comparados os resultados daqueles que utilizavam estimuladores elétricos durante o exercício com aqueles que fizeram os exercícios sem estimulação elétrica. A massa muscular e a força dos participantes foram avaliadas no início e no final de cada estudo.

Os períodos de treinamento para os participantes variaram de duas a 16 semanas, com durações mais longas produzindo melhores resultados.

"Em condições normais, o cérebro ativa os músculos enviando sinais pelo sistema nervoso. EENM imita esse processo ao fornecer correntes elétricas externas aos nervos, fazendo com que os músculos se contraiam, sem entrada do cérebro. Pense nisso como se seus músculos estivessem se contraindo involuntariamente", explica Sudip Bajpeyi, professor do Departamento de Cinesiologia da Universidade do Texas em El Paso, em comunicado.

O próximo passo, de acordo com a equipe do laboratório Metabolic Nutrition and Exercise Research (MiNER) na Universidade do Texas em El Paso, é entender se estimulação elétrica neuromuscular pode ajudar a regular os níveis de glicose no sangue e reduzir o risco de diabetes tipo 2.

"A ténica tem grande potencial para melhorar a saúde metabólica ao construir massa muscular, o que pode ajudar o corpo a processar a glicose sanguínea de forma mais eficaz", aponta Bajpeyi.

Aplicada na reabilitação motora

A estimulação elétrica neuromuscular é conhecida por sua aplicação na reabilitação motora, especialmente em casos de sequelas após acidente vascular cerebral (AVC).

Devido a interrupção de estímulos nervosos, a passagem de corrente elétrica iniciada pelos dispositivos NMES recupera a conexão perdida entre músculos e nervos e consegue gerar contrações involuntárias nos músculos.

Outra aplicação comum do método de forma terapêutica é nos casos de pessoas acometidas por osteoartrite de joelhos (OJ), ou artrose, doença degenerativa que compromete os ossos da região dos joelhos.

Todos esses fatores são feitos com a ajuda de um profissional especializado na técnica, para que os ajustes dos eletrodos, da frequência da corrente, a duração do impulso e outros fatores essenciais sejam controlados.

Treinos com eletroestimulação muscular (EMS)

No Brasil, existem academias que utilizam a eletroestimulação muscular (EMS) como forma de treino, sem o envolvimento de diversas máquinas de musculação. Muitos desses locais garantem que os exercícios podem ser feitos em até 20 minutos.

Contudo, a prática exclusiva da eletroestimulação muscular como substituição para o treinamento de força em indivíduos saudáveis ainda é ponto de divergência para estudiosos da área da saúde e educação física.

Muitos especialistas, como Paulo Gentil, especialista em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB), afirmam que são poucos os benefícios provindos desta prática e favorecem a musculação.

— O choque é estimulação por si só, não tem efeito direto no tecido adiposo, por exemplo, então a pessoa não vai emagrecer [se esse for o objetivo junto ao ganho de massa] apenas utilizando essa técnica — aponta.

