Um homem, de 48 anos, conhecido como 'estuprador da Torre' foi preso em flagrante após assaltos e uma tentativa de estupro.

Ele foi identificado após roubar os pertences de um taxista no Recife, com o uso de uma faca. O crime aconteceu nessa quarta-feira (5), entre os bairros de Afogados e Madalena, Zona Oeste da Cidade, e a prisão foi na quinta (6).

Ao localizá-lo, a Polícia Civil de Pernambuco identificou, também, que ele seria responsável por outro assalto à mão armada e tentativa de estupro contra uma mulher, desta vez no bairro da Torre, Zona Norte da Capital pernambucana. Esse crime aconteceu em 2023.

Ao ser questionado, o homem confessou ambos assaltos, mas negou a tentativa de estupro. Ele também alegou ser dependente químico, e que essa seria a motivação para os crimes.

"Esse taxista estava fazendo uma corrida com o suspeito. Ele o abordou com uma Pereira e subtraiu um aparelho de celular e mais R$ 73. Quando deixou o veículo, o suspeito deixou cair a carteira com o RG e chaves. O taxista então trouxe esse documento para nós e conseguimos localizá-lo, por mais que os dados cadastrais não estivessem atualizados", explicou o delegado Alessandro Orico, da Delegacia de Afogados.