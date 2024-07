A dançarina e influencer Vitória Kelly se pronunciou, em entrevista à Folha de Pernambuco, sobre a agressão sofrida na madrugada do domingo (7).

Segundo Vitória, de 23 anos, não foi a primeira vez em que ela foi agredida - a dançarina, porém, não deu mais detalhes sobre a violência anterior -, e a atitude despertou alguns gatilhos emocionais.

Vitória Kelly foi agredida em frente a uma casa noturna no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), após tentar impedir que pessoas filmassem uma agressão.

Segundo a dançarina, ela foi impulsionada a pedir para que as pessoas parassem de filmar a agressão.

A situação de violência atingiu uma camada frágil de Vitória, que já foi agredida no passado.

Quando foi argumentar com Luca (nome dado pela dançarina), que estava agredindo a ex-companheira, Vitória recebeu socos no rosto.

Espetacularização

Vitória explicou que, quando saiu da festa, as pessoas já estavam em volta do casal filmando o que estava acontecendo.

Por se sentir incomodada ao ver uma situação vulnerável de outra pessoa, a influencer tentou pedir para as pessoas pararem de registrar o momento. Apesar da atitude, ela se tornou uma vítima do agressor.

"Fiquei realmente sem entender porque aquilo estava acontecendo, porque eu era a pessoa que mais estava tentando ajudar e apartar ali a situação, mas quem levou no final foi eu", contou.

Medidas

Vitória Kelly realizou um Boletim de Ocorrência por lesão corporal e sua advogada está cuidando do caso.

Reflexão

Segundo Vitória, o momento de vulnerabilidade registrado aponta que a violência se faz presente até na vida dela, que é influencer.

"Mostrar que isso pode acontecer também com outras pessoas, que a violência realmente está acontecendo, que as pessoas têm que colocar a cabeça no lugar, que isso não pode acontecer. Isso foi muito pesado"