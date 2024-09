A- A+

EUA EUA marcam nova execução de condenado à morte com método denunciado como "tortura" Kenneth Eugene Smith foi morto em janeiro com máscara de gás prevista para aplicação da pena capital de Alan Miller, nesta quinta-feira

O estado americano do Alabama está prestes a matar mais um homem no corredor da morte usando gás nitrogênio. As autoridades penitenciárias marcaram para esta quinta-feira a execução de Alan Eugene Miller, com a adoção do método pela segunda vez na História do país, meses depois de organizações de direitos humanos o classificarem como "tortura" e testemunhas relatarem problemas durante a aplicação da pena capital contra Kenneth Eugene Smith, em janeiro.

Alan E. Miller foi condenado pelos assassinatos de três homens que ele acreditava estarem espalhando rumores sobre ele, em 1999. A execução está programada para 18h em Atmore, Alabama (horário local, 20h em Brasília), onde também morreu Kenneth. Em janeiro, o estado realizou a inédita execução com nitrogênio em meio à dificuldade de obter drogas injetáveis letais no país.

Várias testemunhas daquela execução disseram que o prisioneiro, Kenneth Smith, tremeu violentamente enquanto o gás nitrogênio era colocado em sua máscara e se contorceu antes que seu corpo finalmente parasse de se mover. Testemunhas disseram ao The New York Times que a maca tremeu na câmara de execução e Smith parecia estar ofegante.

Mas o procurador-geral do estado, Steve Marshall, saudou a execução, chamando-a de "livro didático" e dizendo que o Alabama se tornou um pioneiro que outros estados poderiam seguir.

"O Alabama fez isso, e agora você [autoridade de outro estado] também pode" disse ele.

O nitrogênio, um gás incolor e inodoro, não é prejudicial por si só e compõe cerca de 78% do ar. Quando é usado em uma execução, o prisioneiro é amarrado a uma maca, e uma máscara é colocada sobre a cabeça. O fluxo de gás nitrogênio puro, sem oxigênio vital, produz uma a fatalidade de sufocamento — supostamente indolor, de acordo com as autoridades do Alabama — conhecida como "hipóxia de nitrogênio". O método foi usado em alguns suicídios assistidos por médicos.

Os defensores do estado alegaram que Smith pode ter se movido na maca durante a execução em janeiro porque tentou prender a respiração quando o nitrogênio começou a fluir.

Miller já sobreviveu a tentativa de execução

Se a execução desta quinta-feira for levada adiante, será a segunda vez que o estado tenta executar a pena de morte em Miller, de 59 anos. Em setembro de 2022, o homem lutou contra sua execução planejada por injeção letal, argumentando no tribunal que havia optado por uma execução com nitrogênio, mas que o estado havia "perdido" seu pedido.

A Suprema Corte dos Estados Unidos ficou do lado do estado, permitindo que o procedimento com injeção letal prosseguisse, e Miller foi levado para a câmara de execução. Os trabalhadores passaram mais de uma hora tentando, sem sucesso, inserir uma linha intravenosa em suas veias. A aplicação da pena capital foi cancelada antes da meia-noite, quando a sentença de morte expirou.

Mais tarde naquele ano, após vários problemas com execuções, a governadora do Alabama, Kay Ivey, interrompeu temporariamente todas as execuções no estado e pediu que o sistema prisional revisasse seus procedimentos. Um punhado de mudanças foi feito, incluindo o aumento em 12 horas da janela durante a qual os oficiais podem executar as sentenças de morte. As execuções foram retomadas em 2023.

Críticos da pena de morte alertaram para uma série de possíveis problemas com o uso de gás nitrogênio, incluindo a possibilidade de o prisioneiro vomitar sob a máscara e de o lacre da máscara se quebrar, diluindo o nitrogênio e prolongando o sofrimento da pessoa.

Maya Foa, diretora executiva da Reprieve US, uma organização sem fins lucrativos que analisa questões de direitos humanos, disse que a decisão do Alabama de tentar executar Miller pela segunda vez é parte de uma longa e recente história de tentativas problemáticas de executar a pena de morte, tanto por injeção letal quanto por nitrogênio.

"Esses métodos de execução têm duas coisas em comum: são experimentos humanos que correm o risco de causar dores horríveis e tentativas fracassadas de esconder a realidade violenta do estado tirando uma vida humana" disse Foa.

2024 deve ter 25 execuções nos EUA

Nos Estados Unidos, 16 pessoas já foram executadas este ano. Outras nove devem morrer em seis estados antes do fim do ano, de acordo com o Death Penalty Information Center.

Oklahoma agendou a execução para quinta-feira de Emmanuel Littlejohn, condenado por um assalto a uma loja de conveniência em 1992, no qual o dono do estabelecimento foi morto a tiros. As execuções estão em declínio geral desde 1999, quando chegaram ao pico de 98. Desde então, as sentenças de morte caíram drasticamente.

Este mês, três pessoas foram executadas em três estados. A Carolina do Sul realizou a primeira execução do estado em mais de uma década na semana passada, com uma injeção letal em Freddie Owens. Missouri e Texas executaram uma pessoa, cada, na terça-feira.

A execução desta semana de Marcellus Williams no Missouri ocorreu apesar das objeções do gabinete do promotor local que o denunciou por assassinato. O promotor local argumentou nos últimos meses que Williams poderia ser inocente e disse que sua acusação havia sido mal conduzida.

No Alabama, os advogados de Miller argumentaram no tribunal este ano que era "difícil estimar a angústia mental e física" que ele havia sofrido durante a tentativa fracassada de execução em 2022. Eles disseram que homens de uniforme tentaram, sem sucesso, inserir linhas intravenosas em seus braços, mãos e um de seus pés.

Eles pediram naquele processo que um profissional médico estivesse presente durante a execução com nitrogênio e segurasse a máscara no rosto de Miller. Não se sabe se o estado concordou com isso, pois um acordo alcançado no mês passado foi confidencial.

Miller foi condenado pelos assassinatos de três homens em 5 de agosto de 1999, em duas empresas do Alabama onde havia trabalhado: uma empresa de encanamento e uma operação de depósito que vendia cilindros de oxigênio. Ele tinha 34 anos na época dos crimes. As vítimas foram Lee Holdbrooks, de 32 anos; Christopher Yancey, 28; e Terry Jarvis, 39.

