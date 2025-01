EUA notifica ONU sobre intenção de se retirar do Acordo de Paris

A- A+

As Nações Unidas confirmaram, nesta terça-feira (28), que receberam uma notificação da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informando sua intenção de se retirar do Acordo do Clima de Paris, de acordo com um porta-voz da organização.

"Posso confirmar que os Estados Unidos notificaram o secretário-geral [da ONU, António Guterres], na sua qualidade de depositário [do acordo], em 27 de janeiro, sobre sua retirada do Acordo de Paris", disse o porta-voz Stephane Dujarric.

A medida será efetiva em 27 de janeiro de 2026, conforme os estatutos, precisou.

"Reafirmamos nosso compromisso com o Acordo de Paris e nosso apoio a todos os esforços eficazes para limitar o aumento da temperatura global a +1,5°C", acrescentou.

Após assumir o poder em 20 de janeiro, Trump anunciou que os Estados Unidos, segundo maior poluidor do mundo, atrás da China, se retirariam pela segunda vez do Acordo de Paris, colocando em dúvida os esforços globais para conter o aquecimento do planeta.

O presidente republicano retirou brevemente os Estados Unidos do Acordo de Paris durante seu primeiro mandato, mas o democrata Joe Biden reverteu a medida ao assumir o poder.

