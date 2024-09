Eventos de gastronomia e artesanato marcam aniversário de 489 de Igarassu

A- A+

A comemoração dos 489 da cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, promete levar eventos ligados a cultura e gastronomia à população. Neste sábado (28), o Sítio Histórico será movimentado, com programas que visam atrair a população para celebrar a idade nova do município.

Marisqueiras

A partir das 16h, acontecerá o lançamento da primeira coleção de artigos de mesa posta das marisqueiras de Igarassu. A exposição será realizada na Casa do Artesão, localizada no Sítio Histórico, e irá apresentar peças criadas pelas artesãs com elementos que refletem a identidade cultural local.

A programação inclui a apresentação da coleção, exibição do conceito de intervenção de design para as marisqueiras, além de debates voltados para negócios e empreendedorismo.

Chef Cesar Santos

Às 17h, será a vez de os empreendedores do município que participaram das oficinas promovidas pelo Instituto César Santos da Gastronomia Brasileira e o Centro de Empreendedorismo e Tecnologia de Igarassu (CTEN) apresentar as criações durante a celebração dos 489 anos da cidade. O evento será em frente à Igreja Santos Cosme e Damião, também no Sítio Histórico.

O renomado chef César Santos estará presente e fará uma ‘Cozinha Show’ para o público, compartilhando a diversidade da culinária pernambucana.

Como parte do projeto ‘Incentiva Igarassu’, desenvolvido pela prefeitura, o encontro vai destacar os resultados de uma consultoria realizada em parceria com o Sebrae e o Instituto César Santos.

O encontro também fará uma homenagem aos empreendedores que têm mais de 20 anos de negócios em gastronomia e se destacam na região. No total, 30 empreendedores foram capacitados e 20 receberam consultoria especializada com os chefs do Instituto.



