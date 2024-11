A- A+

MOBILIDADE Eventos causam mudanças no trânsito do Recife neste final de semana A CTTU montou um esquema para garantir o translado de forma organizada

Neste final de semana, o Recife terá algumas alterações no trânsito por conta de eventos culturais, corridas de rua, além de obras.

Para garantir que a mobilidade na cidade transcorra de forma eficiente, a CTTU montou esquemas de trânsito.

Obra no Pina

Quem circula pela Zona Sul deverá estar atento a uma intervenção da Compesa, para a qual será necessária a interdição da rua Tomé Gibson, no Pina.

Neste trecho, bloqueio será iniciado no sábado (30), no trecho entre as avenidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar, para a implantação de um sistema de esgoto.

Os condutores terão como alternativa de acesso a rua Pereira da Costa. De acordo com a Compesa, o serviço terá duas semanas de duração.

Corrida Moura Dubeux

Ainda no sábado acontece a Corrida Moura Dubeux, com provas de 5 e 10 quilômetros.

A largada está prevista para as 6h30, com percurso saindo do Cais José Estelita, sentido Boa Viagem, com retorno pela avenida Saturnino de Brito, seguindo pela rua Eng. Cais José Estelita, Forte das Cinco Pontas, Novo Hotel e retorna pelo mesmo percurso. Para a prova de 10km os corredores farão duas vezes o mesmo trajeto.

Durante a corrida haverá bloqueios itinerantes de trânsito, com agentes direcionando motoristas para rotas alternativas.

Festival Colgate Clássicos no Parque da Macaxeira

O domingo (1°) também será de atividades esportivas e eventos culturais. O Festival Colgate Clássicos será realizado a partir das 16h, no Parque da Macaxeira.

A partir das 7h, será proibido estacionar na rua Coronel João Batista do Rego Barros (em frente ao equipamento).

A partir das 14h, tem início a operação de bloqueio total do trecho da avenida Norte até a rua de Apipucos, com passagem liberada apenas para moradores.

Corridas de rua

Também no domingo acontece a Corrida do Sport, com largada às 6h. O percurso total terá início na avenida. Prof. Lima de Castro, segue pela rua Prof. José Martins, Av. Agostinho Gomes, Av. Eng. José Estelita, Cais das Cinco Pontas até a Ponte Giratória.

O percurso de 5 km terá início na Av. Prof. Lima de Castro, segue pela rua Prof. José Martins, Av. Agostinho Gomes com chegada na Ponte Joaquim Cardoso (Pontilhão do IMIP).

Um efetivo com 59 agentes da CTTU vai orientar o trânsito.

Ainda no domingo, será realizada a Corrida do Ministério Público, com largada está prevista para 7h, no Museu Cais do Sertão - seguindo pela Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, Rua Prof. Arthur Lima Cavalcanti e retornando pelo mesmo percurso. Segundo a organização do evento, a previsão de finalização será às 9h.

Caixa de Natal

Devido ao espetáculo Caixa de Natal, o Marco Zero ficará fechado do início da manhã até aproximadamente às 21h. A orientação da mobilidade no entorno será feita por um efetivo com 40 agentes de trânsito.

Orientações

A CTTU aconselha o público a chegar cedo aos eventos para evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento.

A fiscalização será rigorosa, e o veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla poderá ser rebocado.

Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

Agentes e orientadores de trânsito da CTTU estão no apoio para organizar e promover maior mobilidade no trânsito. Em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

