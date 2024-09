A- A+

TRABALHO Exausto com as reuniões virtuais? Estudo mostra que há tipos de fundo da tela que melhoram o cansaço Espaços públicos e escritórios como imagem de fundo aumenta a sensação de fadiga

Após a pandemia de Covid-19, as chamadas virtuais viraram uma espécie de obrigatoriedade em várias camadas sociais. Seja para conversar com os amigos, reuniões de trabalho ou de ensino. Mas a pergunta é: você se sente cansado depois de alguma dessas reuniões? Saiba que esta fadiga pode estar relacionada com a escolha do seu fundo de tela, segundo estudo feito por pesquisadores de Cingapura.

Muitos trabalhadores costumam escolher um plano de fundo que retratam escritórios ou espaços públicos que retratar profissionalismo, mas segundo o estudo, isso só aumenta a sensação de cansaço e fadiga.

Vários fatores contribuem para essa fadiga da videoconferência, como por exemplo: o aumento da ansiedade ao se ver na tela, dupla tarefa ou simplesmente problemas de conexão.

“Pesquisas existentes sugerem que, durante videoconferências, os usuários passam a maior parte do tempo focando em si mesmos. Em vez de focar nas pessoas com quem estão falando, parece que todo mundo passa as videochamadas apenas se avaliando", disse à AFP o pesquisador Heng Zhang, da Universidade Tecnológica de Nanyang e um dos autores do estudo.

A pesquisa foi realizada online com 610 usuários de Cingapura no Zoom, um dos aplicativos de videoconferência mais populares do mundo e que, assim como outros, permite que os usuários desfoquem o que estiver atrás deles ou substituam por imagens de escritórios, paisagens urbanas, florestas ou qualquer outra coisa que desejarem.

Os usuários também podem escolher fundos de vídeo com elementos em movimento, como uma praia onde as ondas quebram na costa ou palmeiras balançam ao vento.

Os participantes do estudo, com idades entre 22 e 76 anos e que trabalhavam em casa três dias por semana, foram solicitados a monitorar seus históricos. Eles então responderam a uma série de perguntas sobre como eram afetados pela fadiga geral, visual, social, motivacional e emocional.

Como resultado, esses fundos que apresentavam movimento foram associados à maior fadiga.

"Isso ocorre porque os fundos de vídeo estão constantemente mudando, apresentando continuamente novas informações aos usuários, consumindo recursos cognitivos e aumentando a carga cognitiva", disse Zhang.

Usuários com fundo desfocado também registraram níveis mais altos de cansaço, visto que eles podem “levar a emoções negativas ".

Os planos de fundo que retratavam a natureza, ou os mais divertidos e excêntricos, foram associados aos menores níveis de fadiga por videoconferência. Para reuniões de trabalho, os pesquisadores recomendaram que as pessoas escolhessem imagens de montanhas, florestas ou praias.

"Esses fundos não apenas ajudam a reduzir a fadiga, mas também permitem que os usuários se apresentem de maneira mais profissional. Essa escolha estabelece um equilíbrio entre o conforto psicológico e a manutenção da etiqueta social apropriada”, disse Zhang.

