COMPORTAMENTO Vermelho, rosa, preto: o que a preferência da cor da roupa diz sobre características da pessoa Em toda sociedade as cores adquirem significados próprios

A cor é uma percepção visual que influencia a maneira como experimentamos o mundo. Ela é tão essencial que suas diferentes opções enviam sinais distintos ao cérebro. Um exemplo disso pode ser observado no simbolismo por trás das cores, que é cultural e varia em diferentes partes do mundo, responsável por influenciar a forma de se vestir das pessoas.

Na ciência, a explicação de como as cores são percebidas pelo olho humano nos leva de volta a 1704, quando Isaac Newton ao colocar um prisma na luz do sol observou um arco-íris surgir do outro lado. A partir disso, ele apresentou ao mundo pela primeira vez a roda de cores e o conceito de que cada cor possui um comprimento de onda de luz diferente.





De volta à era moderna, a relação de significados associados a cada uma delas é um campo cada vez mais explorado por diversas áreas, especialmente a psicologia. Isso porque todas possuem um simbolismo ao qual recorremos quando se analisa o que outra pessoa está vestindo.

Branco

O branco é uma cor clássica, que tem como significado universal de paz. Outros significados associados a ele são leveza, clareza e inocência. As maiores diferenças entre os tipos de branco advém dos materiais com o qual a roupa é feita. Via de regra, uma pessoa com roupa branca se destaca quando chega em um ambiente de uma forma positiva.

Preto

O preto está associado com mistério, elegância, força e formalidade. No geral, não traz destaque em locais muito cheios. Por isso, de acordo com a psicóloga de tonalidades Lara Ferreiro, pessoas que usam roupas pretas frequentemente podem ter a intenção de não querer chamar a atenção. Por outro lado, a cor é fortemente associada a uma imagem criativa e rebelde.

Vermelho

O vermelho, comumente descrito como "vibrante", é muito associado à paixão, sensualidade e intensidade. Além dos significados, ele carrega consigo uma presença visual muito forte. Alguém que veste vermelho invariavelmente terá mais olhos sobre si. Ele pode passar tanto a imagem de "alerta" quanto de "excitação".

Rosa

O rosa é uma cor considerada delicada, muito associada ao romantismo. Outras associações comuns são de amor, harmonia e ternura, especialmente nos tons mais claros. Já os mais fortes, como por exemplo o rosa choque, tem uma proposta de passar a imagem de elegância.

Laranja

Por sua conexão com o céu do amanhecer e do fim da tarde, o laranja tende a ser visto como alto astral e descontraído. Junto ao vermelho, pode ser chamado de uma cor "estimulante", pois chama a atenção. De maneira geral, quem usa laranja é visto como criativo e entusiasmado.



