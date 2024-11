A- A+

Seminário Exército debate papel estratégico da IA na defesa nacional Simpósio reunirá especialistas do setor público, privado e acadêmico para discutir o uso ético e integrado da IA em operações militares no fortalecimento da Base Industrial de Defesa

A Inteligência Artificial (IA), uma das principais tecnologias da Quarta Revolução Industrial, está no centro de discussões globais, devido ao seu impacto em todos os setores da sociedade e nas principais esferas do Poder Nacional. Considerando seu papel estratégico para a produtividade, crescimento econômico, desenvolvimento social e defesa da soberania nacional, o Exército Brasileiro tem se posicionado como parte ativa desse debate.

Para aprofundar sobre o tema e estudar as possibilidades de contribuir com o uso da tecnologia, nos dias 7 e 8 de novembro, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, por meio do Instituto Militar de Engenharia (IME), realizará o simpósio “Inteligência Artificial na Expressão do Poder Nacional”. O evento será no Instituto Militar de Engenharia, na Praça General Tibúrcio, 80 - Urca, Rio de Janeiro.

Integração

O simpósio também busca fomentar uma integração estratégica entre Organizações Militares do Exército e empresas da Base Industrial de Defesa (BID) com atuação direta em áreas impactadas pelas tecnologias de IA, com foco especial nas que envolvem operações militares. Essa colaboração tem como objetivo ampliar o diálogo entre setores de defesa e a indústria nacional, criando uma base sólida para o desenvolvimento conjunto de soluções tecnológicas que reforcem a capacidade operacional do Exército.

Além disso, serão discutidos aspectos essenciais para a aplicação da IA em operações militares, proporcionando um ambiente para a troca de conhecimentos a serem considerados em futuros projetos que envolvam sistemas inteligentes.

Esse debate será fundamentado nos princípios éticos e valores morais que norteiam a atuação do Exército Brasileiro, assegurando que o uso dessas tecnologias esteja em conformidade com diretrizes que preservem a integridade e os compromissos éticos da instituição.

O evento

Com uma abordagem abrangente e estratégica, o evento irá explorar temas como a visão do Brasil e do Exército sobre a IA, as oportunidades para fomentar avanços no setor, os efeitos da tecnologia na doutrina, ensino, preparo e operação das Forças Terrestres, além das tendências tecnológicas e os resultados mais recentes de pesquisa.

Painelistas

Palestrantes e painelistas de renome, representando os setores público, privado e acadêmico – a chamada hélice tríplice – comporão as discussões. Entre os representantes estão órgãos governamentais como a Advocacia-Geral da União (AGU) e os ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Defesa (MD), além de instituições de fomento, incluindo FINEP, FAPESP, FAPERJ e EMBRAPII. A academia será representada por instituições como IME, IBMEC, INSPER, UEA, UFAM, UFPE e FGV, enquanto o setor privado terá a presença de empresas como ABIMDE, ATECH e XMOBOTOS.

Também participam as Forças Armadas, com representações do EME, DCT, DECEx, COTER e SisDIA. Outras instituições de destaque, como o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a Petrobras, somam suas perspectivas para uma abordagem multidisciplinar e nacional. O evento se configura como uma oportunidade para discutir a inserção estratégica da IA e seu papel crescente na defesa e na liderança tecnológica do país, incluindo reflexões éticas sobre os desafios que o avanço da IA apresenta.

Inscrições

As inscrições para o simpósio são gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento. Para participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível na página. Todos os inscritos que preencherem os formulários de avaliação ao final das atividades receberão certificados de participação, que serão enviados por e-mail. O evento também contará com transmissão ao vivo pelo YouTube do IME.

