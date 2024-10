Pela primeira vez, Pernambuco vai fornecer fardamentos a detentos

A- A+

Pernambuco vai confeccionar fardamentos para todos os detentos do Estado pela primeira vez. O governo vai implantar cinco novas fábricas dos ramos têxtil e de artefatos de concreto no sistema prisional até o próximo ano. Nas plantas, trabalharão detentos dos regimes fechado e semiaberto.

A expectativa é aumentar, até 2026, de 34% para 40% o número de presos trabalhando ou estudando no Estado. Atualmente, há 29 mil presos no sistema prisional. Desses, 14% trabalham e 20% estudam. O governo pretende aumentar essa meta diante da proximidade de batê-la.

As fábricas de malharia e de artefatos serão instaladas em unidades prisionais da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Interior do Estado. O governo ainda não divulgou os endereços, que não foram definidos.

No setor de concreto, serão produzidos blocos que servirão para a pavimentação de espaços públicos.

O Governo do Estado deverá implantar 15 novas fábricas ao todo até 2026.

Fardas padronizadas

|Hoje um total de 1.500 peças de bermudas e camisas está sendo confeccionada por 24 detentos e detentas do Presídio de Santa Cruz do Capibaribe e da Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), ambos no Agreste do Estado.



A primeira unidade a receber as vestimentas padronizadas confeccionadas no sistema prisional será o Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), no Complexo do Curado, no Recife, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

A estimativa do governo é de fabricar 280 mil peças por ano para os 25 estabelecimentos penais.

Além de Santa Cruz e de Buíque - além das cinco novas -, a Seap abrirá uma fábrica na Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), em Caruaru, no Agreste, cuja obra e instalação de equipamentos estão em andamento.

Até junho de 2025, todos os privados de liberdade dos regimes fechado e semiaberto estarão uniformizados, ainda segundo a Seap.

Detentos terão uniformes padronizados em todo o sistema prisional do Estado (Foto: Seap/Divulgação)

Redução da criminalidade

A implantação das fábricas é uma das metas do programa Juntos pela Segurança, visando a absorver a mão de obra prisional. O objetivo é contribuir com a redução da criminalidade.

O secretário estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, visitou ações similares em outros estados.

"Conhecemos as melhores experiências em trabalho prisional do País. Vamos aumentar o número de detentos trabalhando e levar a todo o Estado o impacto positivo dessas fábricas e dessa mão de obra extremamente qualificada", explicou.

Detentos que atuarão nos postos de trabalho têm direito à remição de pena de um dia a menos a cada três trabalhados e a 75% do salário mínimo.





