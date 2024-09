Famosa baleia 'espiã russa' encontrada morta na Noruega foi alvo de tiros, denunciam ONGs

A- A+

A baleia beluga Hvaldimir, alvo de muita especulação – incluindo suspeitas de espionagem – e encontrada morta no fim de semana passado no sudoeste da Noruega, foi morta a tiros, disseram duas ONG norueguesas nesta quarta-feira.

As organizações de direitos dos animais NOAH e One Whale anunciaram que apresentaram uma queixa à polícia norueguesa para abrir uma “investigação criminal”.

Hvaldimir, um cetáceo branco descrito como jovem e com boa saúde, foi encontrada morta no sábado na costa sudoeste, perto de Risavika. Seus restos mortais foram transportados para uma filial local do Instituto Veterinário Norueguês na segunda-feira para uma autópsia.

O relatório é esperado “dentro de três semanas”, disse uma porta-voz do instituto.

— Ela tinha vários ferimentos de bala — disse à AFP Regina Crosby Haug, que afirmou ter visto o corpo da baleia na segunda-feira.

Crosby Haug dirige a One Whale, uma ONG criada especialmente para acompanhar os movimentos do cetáceo, que se tornou uma celebridade na Noruega.

"Seus ferimentos são alarmantes e de uma natureza que não pode excluir um ato criminoso", comentou o líder da Noah, Siri Martinsen, em comunicado. "Se houver suspeita de um ato criminoso, é crucial que a polícia intervenha rapidamente".

Com idade estimada entre 15 e 20 anos no momento de sua morte, Hvaldimir foi avistada pela primeira vez em abril de 2019, na região ártica de Finnmark, no extremo norte da Noruega.

Atualmente, ela usava um enigmático arnês na cabeça, equipado com uma base para uma pequena câmera, com o texto "Equipment St.Petersburg" impresso em inglês nas tiras de plástico.



Isto levou à especulação de que se tratava de um animal espião da Rússia e que lhe valeu o nome de Hvaldimir, um jogo de palavras que combina a palavra baleia (hval, em norueguês) e o nome do líder russo, Vladimir Putin.

Moscou nunca comentou oficialmente essas especulações.

Baleia achada morta

Sebastian Strand, fundador da organização sem fins lucrativos Marine Mind, disse que viu a baleia morta flutuando perto de Risavika, no sudoeste da Noruega, na tarde de sábado (31).



A causa da morte não ficou imediatamente clara, ele disse. Havia marcas ao redor da baleia que poderiam ter sido feitas por pássaros ou outros animais marinhos.

— É de partir o coração — disse. — Ele tocou o coração de milhares de pessoas aqui na Noruega.

Strand acrescentou que estava trabalhando para enviar Hvaldimir para uma instalação onde a carcaça pudesse ser preservada por tempo suficiente para tentar determinar a causa da morte. Segundo algumas estimativas, a baleia tinha cerca de 4,2 metros de comprimento e pesava cerca de 1.227 quilos.

Hvaldimir, cujo nome é uma combinação de “hval”, a palavra norueguesa para baleia, e o nome Vladimir, foi avistado no norte da Noruega em 2019, alarmando inicialmente os pescadores.

As belugas tendem a se mover em grupos e normalmente habitam áreas remotas do Ártico. Aumentando a intriga em torno de Hvaldimir, ele estava usando um arreio que o identificava como “equipamento” de São Petersburgo. Também parecia haver um suporte para câmera.

Alguns se perguntaram se a baleia estava em uma missão de reconhecimento russa. A Rússia nunca reivindicou a propriedade da baleia.

Se Hvaldimir era um espião, ele era excepcionalmente amigável.

A baleia mostrou sinais de domesticação e estava confortável perto de pessoas. Ela permaneceu em águas mais movimentadas do que as típicas para belugas, o que gerou preocupações de cientistas, ativistas e especialistas.

— Ele estava completamente aclimatado à cultura humana — disse Strand, acrescentando que parecia que Hvaldimir tinha “estado em cativeiro por grande parte de sua vida”.

Strand e sua equipe trabalharam para educar moradores e turistas curiosos sobre a baleia, para protegê-la o máximo possível, pois ela permanecia fora de seu habitat habitual. No ano passado, Hvaldimir foi visto na costa da Suécia , uma jornada para o sul que o levou para mais longe das fontes de alimento e em direção a portos mais industriais e perigosos.

Strand disse que estava promovendo medidas de segurança para Hvaldimir, que até então tinha desfrutado de um ano tranquilo e parecia estar com boa saúde na sexta-feira, de acordo com relatos.

— Não tenho certeza do que aconteceu — disse. — Mas descobriremos.

