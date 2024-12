A- A+

RECIFE Noivos viralizam ao dar bolo e refrigerante para pessoas em situação de rua no dia do casamento Vídeo em que os noivos, Polyana Souza e Renan Gomes, aparecem doando parte do buffet de casamento para pessoas em situação de rua viralizou nas redes sociais durante o fim de semana

Nesse final de semana, o vídeo de uma ação de noivos, que se casaram na Igreja do Convento de Santo Antônio, que fica na Rua do Imperador, no Recife, chamou a atenção dos usuários de diversas redes sociais e viralizou na internet.

O casal em questão são os recifenses Polyana Souza e Renan Gomes, voluntários da causa social em prol dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com Polyana, o casal, que se conheceu por meio de um projeto social, já tinha a certeza de como celebraria a data, mesmo antes de planejar os detalhes do casamento, compartilhando.

“Eu e meu esposo nos conhecemos através de um projeto social. Por isso, nada melhor do que poder comemorar uma data tão importante com as pessoas que são especiais e que a gente ama. Além dos nossos parentes e amigos, tem também as pessoas que vivem em situação de rua, que fazem parte do nosso convívio diário”, explicou a noiva.

Ação de amor

Sem possibilidade de organizar uma festa que incluísse todos os convidados, o casal decidiu distribuir bolo de noiva e refrigerante para a população em situação de rua. “Antes mesmo de a gente ter qualquer coisa do casamento, a certeza que já tínhamos era de que pelo menos o bolo de noiva e o refrigerante a gente iria distribuir”, contou Polyana.

A ação contou com a ajuda de amigos e voluntários, que contribuíram de diversas formas.

“Nada é feito só, tivemos ajuda de muita gente. O guardião do convento, Frei Edilson, abriu as portas da casa dele para que pudéssemos fazer essa ação. A pessoa que faz a sopa, do grupo da ação da terça-feira, que é do Projeto do Convento de Santo Antônio, foi quem fez o bolo... Então, todo mundo ajudou um pouquinho e aí a gente pôde fazer essa ação”, relatou a noiva.

"Nada é feito só, tivemos ajuda de muita gente", afirmou a noiva Polyana Souza.

Vídeo com registro da ação viralizou

Apesar de já realizarem ações sociais semanalmente, os noivos não imaginavam que o gesto, realizado no dia do casamento, na sexta-feira, 29 de novembro, teria tanta repercussão.

“A gente não esperava que isso fosse viralizar, até porque isso já é uma coisa de costume da gente fazer. E que bom, de alguma forma, que terminou viralizando. A gente espera que com essa ação possamos tocar outras pessoas”, disse Polyana.

Agora, o casal espera que o vídeo que registrou o momento especial e a solidariedade deles, traga visibilidade não só para o gesto, mas também para as necessidades das ações realizadas pelo Convento de Santo Antônio.

“A gente espera que com essa ação a gente possa conseguir tocar outras pessoas, que o recurso realmente chegue no convento para que a gente possa também continuar fazendo essa obra. porque dentro do convento tem oficina de papel machê, oficina de dança, oficina de corte de costura, tem a sopa... Então, o custo de tudo isso é muito alto, além do custo do próprio convento. O telhado, já precisa ajeitar, o altar que precisa de um reparo, além de água, luz... Enfim, esse recurso precisa realmente chegar aqui.”, destacou Polyana.

Jantar de Natal

Ness terça-feira (17), o convento realizou, às 17h, a primeira edição do Jantar de Natal de 2024. A ceia natalina foi oferecida para cerca de 300 pessoas em situação de rua. A ação volta a ocorrer na próxima terça-feira (24), véspera de Natal, para o mesmo quantitativo de pessoas.

Para a realização da ação, o Convento de Santo Antônio conta com a ajuda da população. Para doar, os interessados podem entrar em contato com o Frei José Edson, guardião do santuário, ou realizar a doação através do pix da Provincia Franciscana de Santo Antônio do Brasil (10.968.204/0025-41).

Veja também

Operação Polícia Federal deflagra operção contra grupo que desviava objetos postais em Pernambuco