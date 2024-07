A- A+

BALANÇO Febre do Oropouche: novos quatro casos são registrados em Pernambuco; total é de 86 confirmações Novas confirmações da Febre do Oropouche foram divulgadas nesta quarta-feira (24) pelo Lacen

Transmitida pelo mosquito maruim e pela muriçoca, a Febre do Oropouche infectou mais quatro moradores de municípios pernambucanos.



De acordo com o novo balanço divulgado pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen-PE) nesta quarta-feira (24), o Estado já confirmou 86 casos de infecção pelo vírus, que causa sintomas parecidos com os da dengue e chikungunya.

Segundo o laboratório, os novos casos foram detectados nos municípios de Jaqueira, na Zona da Mata Sul; Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife; e Aliança, na Zona da Mata Norte. Além desses, o vírus também foi identificado em pacientes das seguintes cidades:

Pombos;

Água Preta;

Moreno;

Maraial;

Cabo de Santo Agostinho;

Rio Formoso;

Timbaúba;

Itamaracá;

Jaboatão dos Guararapes;

Catende;

Camaragibe.

No Brasil, mais de 7 mil casos foram confirmados em 16 estados. São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.



Ceará, Pará e Mato Grosso do Sul ainda têm investigações.

Os principais sintomas da Febre do Oropouche são:

Febre alta;

Dor de cabeça;

Dores musculares e articulares;

Naúsea;

Diarreia.

Atualmente, o Ministério da Saúde investiga três mortes suspeitas de Febre do Oropouche no país, sendo uma em Santa Catarina e duas na Bahia.

De acordo com a pasta, a análise deverá passar por uma avaliação criteriosa dos aspectos clínicos epidemiológicos, considerando o histórico do paciente e a realização de exames laboratoriais.

Caso confirmadas, essas serão as primeiras mortes pelo vírus documentadas no mundo.

Relação da doença com a morte de fetos

Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) investiga a possível relação entre a febre e a morte de dois fetos durante a 30ª semana de gravidez.

Como a relação entre a arbovirose e a morte fetal é inédita na literatura científica, os casos, registrados nos municípios de Rio Formoso, na Mata Sul, e de Ipojuca, ainda estão sendo debatidos com especialistas.

De acordo com o diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra, a predominância de casos na Zona da Mata se dá porque o vírus tem maior ocorrência em regiões mais úmidas.

"O crescimento dos casos pode estar relacionado ao comportamento que as arboviroses já apresentam em sua sazonalidade, além de uma sensibilidade maior dos municípios no registro de pessoas sintomáticas", alertou.

