A- A+

SERVIÇOS GRATUITOS Feira de Serviços do Expresso Cidadão será nesta sexta-feira (29); confira benefícios ofertados Evento foi expandido para todas as oito unidades de atendimento no Recife, Região Metropolitana e interior de Pernambuco

A 2ª Feira de Serviços do Expresso Cidadão, organizada pela Secretaria de Administração (SAD) através do Programa Expresso Cidadão, será realizada na próxima sexta-feira (29), em alusão à Black Friday. Este ano, o evento foi expandido para todas as oito unidades de atendimento no Recife, Região Metropolitana e interior do Estado.

Entre os serviços gratuitos disponíveis estão inscrições para qualificação profissional no Programa Qualifica Pernambuco, solicitação do Vem Livre Acesso e PE Livre Acesso, e cadastro no Programa Morar Bem.

Pessoas com fibromialgia ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão se cadastrar para receber a carteira de identificação que garante atendimento prioritário em órgãos públicos e privados no Estado.

Durante a feira, será possível doar roupas para o projeto Cabide Solidário, que destina peças adequadas para entrevistas de emprego. Não é necessário agendamento para acessar os serviços disponíveis no evento.

Os atendimentos regulares do Expresso Cidadão continuarão a ser agendados normalmente.

Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, “a promoção dessa iniciativa demonstra a dedicação da SAD, por meio do Programa Expresso Cidadão, para oferecer novos serviços em benefício da sociedade. Essa iniciativa trará mais comodidade para os pernambucanos e pernambucanas em todo o Estado”, avaliou.

Renata Andrade, gerente geral do Programa Expresso Cidadão, destacou a importância da feira. “A 2ª Feira de Serviços traz diversas oportunidades de cidadania para a população. Toda a nossa equipe está empenhada em buscar novos serviços para as unidades de atendimento, por meio de ações e de novos parceiros”, afirmou.

Confira abaixo a relação dos parceiros e instituições presentes no evento, bem como os serviços que serão ofertados:

Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE)

- Inscrição no Programa Qualifica PE (vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional) e contribuição com o projeto Cabide Solidário (doação de roupas adequadas para uso em entrevistas de emprego);

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDHPV)

- Solicitação da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), do Vem Livre Acesso (acesso gratuito de pessoas com deficiência ao Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife) e do PE Livre Acesso (acesso gratuito de pessoas com deficiência ao transporte coletivo intermunicipal no Estado);

Secretaria de Defesa Social (SDS)

- Cadastro nos sistemas Alerta Celular e Alerta Bike, que auxiliam na identificação e recuperação de aparelhos e bicicletas roubados;

Secretaria Estadual de Saúde

- Cadastro de pessoa com fibromialgia para obtenção da carteira de identificação;

Secretaria da Mulher

- Divulgação e orientação sobre canais e pontos de atendimentos de acolhimento à mulher vítima de violência;

Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB)

- Cadastro no programa Morar Bem, benefício que oferece subsídios para utilização no pagamento da entrada na aquisição na compra do 1⁰ imóvel.

Veja também

FORNECIMENTO Energia é restaurada na Embaixada argentina na Venezuela, sob tutela do Brasil