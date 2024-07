A- A+

Olinda Fenearte: SDS investe R$ 220 mil em esquema especial de segurança para o evento Com início nesta quarta-feira (3), a Fenearte segue até 14 de julho, no Centro de Convenções

A 24ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) contará com um esquema especial de segurança.

O evento, que começa nesta quarta-feira (3) e segue até 14 de julho, acontece no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), o Estado investiu R$ 220 mil para garantir 1.974 postos de trabalho extras para a Fenearte.

O esquema de segurança contará com viaturas do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) nos acessos de entrada e saída de visitantes no Centro de Convenções e entorno.

Haverá policiamento ostensivo a pé, montado e com motocicletas, e também na Plataforma de Observação Elevada (POE), além de um posto de comando instalado no local.

A ação conta com o apoio do 1º, 13º e 16º BPM, Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), Rádio Patrulha e da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma).



A Polícia Civil estará presente com uma Delegacia Móvel para atendimento ao público presente, e com agentes da Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) e do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), para emissão de carteira de identidade.

A Delegacia da Mulher realizará, ainda, panfletagem sobre violência doméstica.

"Vamos estar a postos todos os dias, assegurando a tranquilidade de milhares de pernambucanos e turistas que vêm comprar o artesanato de Pernambuco e de outros expositores da feira", destacou a secretária Executiva de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira.

