Feriado da Independência será de marés altas; Cemit emite alerta para evitar incidentes com tubarões

A- A+

O feriado da Independência, celebrado neste sábado (7), será de marés altas, por influência da lua nova. Com isso, a população precisa ficar atenta às condições do mar, dos ventos e nos horários mais adequados para banho, visando a evitar possíveis incidentes com tubarões.

O alerta para banhistas que pretendem frequentar as praias do Recife e Região Metropolitana é do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), que prevê marés altas, de 2.2 metros, por volta das 6h e entre às 17h e 18h.

A gerente-geral de Áreas Costeiras e Oceânica da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE) e secretária executiva do Cemit, Danise Alves, alerta para o comportamento dos tubarões deste período de marés altas.

“Neste dia, os horários crepusculares (início da manhã e final de tarde) requerem mais cuidado, pois os tubarões tendem a ficar mais ativos em busca de suas presas naturais. A junção desse comportamento natural com as marés mais altas e maior turbidez da água, devido à maior intensidade de ventos e/ou chuvas ocasionais, podem acabar prejudicando a visão dos animais, confundindo seu alimento com banhistas”, afirmou Danise Alves.

Segundo o Cemit, entre os meses de agosto e setembro, a intensidade e duração dos ventos fortes também podem interferir na força das ondas, sendo mais um fator que interfere nas questões de segurança aquática.

Neste sábado, o horário menos arriscado, destaca o Cemit, é ao meio-dia, nos trechos protegidos por recifes, desde que se formem as piscinas naturais.

"Os 33 km de atenção estão entre a Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho", disse o Comitê, destacando que, às 12h, a maré deverá atingir o ponto mais baixo, de 0.5 metro.

A condição mais favorável para banho é nas áreas com piscinas naturais - formadas nas marés secas com proteção recifal -, abrigadas do mar aberto e com boa visibilidade da água do mar.

É desaconselhável o banho de mar nas seguintes condições, segundo o Cemit:

- Em áreas de mar aberto;

- No amanhecer e no entardecer, quando os tubarões estão mais ativos;

- Em foz dos rios, que é uma área de reprodução dos tubarões;

- Em águas profundas;

- Em águas turvas;

- Se estiver sozinho;

- Se estiver ingerido bebida alcoólica;

- Com sangramento;

- Com objetos brilhantes.

Veja também

América do Sul Justiça argentina identifica pela primeira vez desaparecido da ditadura graças à mecha de cabelo