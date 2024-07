A- A+

Férias Férias: Espaço Ciência oferece programação especial com Semana dos Manguezais Ação conta com atividades interativas com o público

Em meio às férias escolares, o Espaço Ciência promove, a partir desta quarta-feira (24), a Semana dos Manguezais, em comemoração ao Dia Mundial do Manguezal.

A programação integra o projeto "Ciência nas Férias", e conta com atividades interativas com o público. O objetivo é destacar a importância dos manguezais para o meio ambiente e para as comunidades locais.



A ação segue até 28 de julho, com programação no Espaço Ciência, localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda. As atividades acontecem tanto pela manhã, quanto pela tarde.

Os visitantes terão a oportunidade de participar de oficinas que exploram diversas facetas dos manguezais. Também estão inclusas atividades práticas de observação e análise do ecossistema, além de jogos interativos que destacam as espécies de mangue e simulam situações de emergência, como derramamentos de óleo, entre outras.

“A Semana dos Manguezais é uma oportunidade para refletirmos sobre os desafios que esses ecossistemas enfrentam, como a poluição e o descarte inadequado de resíduos, e para unirmos esforços em prol da sua preservação. Ao participar das atividades, esperamos que o público saia inspirado e com um entendimento mais profundo da importância desses ecossistemas", disse o gestor do Espaço Ciência, Maurilio dos Santos.

Manguezal. - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Confira, abaixo, a programação completa da Semana dos Manguezais no Espaço Ciência.

24/07 e 26/07, às 10h30min - Movimento Mangue Cor: estudando os pigmentos responsáveis pela fotossíntese

Descrição: Nesta atividade será realizada a extração da clorofila das folhas dos mangues presentes no manguezal Chico Science, compreendendo a sua relação com o processo de fotossíntese.

23/07 e 26/07, às 14h30min - Conhecendo onde Piso

Descrição: Nesta oficina, serão explorados diversos tipos de solos para discutir sua importância na vida no planeta, em especial as argilas. Além disso, os participantes poderão aplicar argila no rosto, destacando a relação entre o solo e a vida, e mostrar usos práticos e cotidianos desse recurso natural.

24/07 e 25/07, às 14h30min - Projeto Manguinhos - Conscientização e Ação para os Manguezais

Descrição: Esta oficina visa promover a conscientização sobre a importância vital dos manguezais na mitigação das mudanças climáticas, no desenvolvimento sustentável e na proteção dos ecossistemas marinhos, através de uma atividade prática de plantio de mudas em quengas de coco.

23/07 e 25/07, às 10h30min - Explorando o Manguezal

Descrição: A oficina tem como objetivo explorar a conexão entre arte e natureza através da prática da Land Art e carimbos ecológicos. A técnica é um movimento que surgiu na década de 60 nos EUA e Europa e tem como característica a possibilidade da utilização de recursos da própria natureza para a criação da obra de arte.

