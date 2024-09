A- A+

GRANDE RECIFE Motorista e passageiro ficam feridos após caminhão com carga de frutas tombar na BR-232, em Moreno Caminhão tombou depois que o motorista perdeu o controle, segundo a PRF

O motorista e um passageiro de um caminhão com carga de frutas ficaram feridos após o veículo tombar no quilômetro 34,5 da BR-232, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 2h20, o caminhão tombou depois que o motorista perdeu o controle. O acidente aconteceu no sentido Interior-Recife da rodovia federal.

As duas vítimas, de 23 e 50 anos, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Murilo, localizado em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.

A PRF também informou que a carga de frutas caiu do veículo e bloqueou a pista local que dá acesso ao distrito de Bonança.

Por volta das 8h, o caminhão ainda estava tombado na rodovia. De acordo com a PRF, o local foi sinalizado com cones e o trecho estava parcialmente interrompido.

