A- A+

SAÚDE Fezes no rosto: dermatologista explica quais são os riscos do tratamento facial que viralizou Mulher afirma ter passado os resíduos na face por acreditar que teria benefícios para a pele

Uma mulher viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo no qual passa fezes no rosto com o objetivo de hidratar a própria pele. A brasileira Debora Peixoto também afirma que teve a ideia ao ler sobre o uso do excremento para o rejuvenescimento em um estudo.

"Maior loucura que fiz na vida, passei minhas fezes no rosto", diz a legenda da publicação no Instagram de Debora.

Existem muitos riscos

O dermatologista Abdo Salomão, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da American Academy of Dermatology (AAD), explica que logo após passar o excremento na face, no primeiro momento, a pessoa pode até sentir uma leve sensação de contração na pele (um efeito de estar repuxada).

— A quantidade de bactérias que existem nas fezes fazem as chances de você ter uma infecção na face ser altíssima. Outra questão é isso se tornar uma erupção acneiforme ou uma erisipela. Sem contar a proximidade com a boca. Se você ingerir essas bactérias, pode ter gastroenterite — afirma.





Ainda, de acordo com o especialista, nenhuma literatura médica apoia este tipo de aplicação das fezes naturais como cosmético. Ele defende que é anti-higiênico e não tem nenhum tipo de benefício comprovado.

— Posso afirmar com o total segurança que esse tipo de aplicação não tem garantia de segurança e nem de eficácia. Não recomendo fazer isso de forma nenhuma — alerta o especialista.

Estudo dá sinal verde para passar fezes na pele?

Na mesma publicação do vídeo em que aplica por todo o rosto os próprios dejetos, Debora se defende de outras pessoas questionando a autenticidade da prática citando uma reportagem que fala sobre o banco de fezes criado pela Universidade de Harvard.

— Uma coisa é você pegar a microbiota presente nas fezes, purificar isso, e usar para um efeito terapêutico. Outra coisa é você pegar suas próprias fezes in natura e passar no rosto. Então, o estudo defende um tratamento, mas ela tá fazendo outra coisa completamente diferente — esclarece Salomão.

Veja também

ALERTA OMS mantém pólio como emergência global