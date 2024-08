Fisiculturista é colocado em coma induzido após desmaiar em chuveiro de academia

A- A+

Um fisiculturista de 33 anos está em coma induzido após ficar desacordado por cerca de 15 horas debaixo de um dos chuveiros de uma academia da cidade de Perth, na Austrália.



Giuliano Pirone foi achado após policiais arrombarem a porta do local, devido à notificação de desaparecimento registrada pela mãe do atleta.

Segundo o site australiano ABC News, o homem foi encontrado por volta das 22h30 (horário local) da última terça-feira. Ele estava no box do banheiro, com o chuveiro ainda ligado.





A mãe do fisiculturista relatou à imprensa australiana que o filho tinha o hábito de malhar por volta das 5h, no período da manhã. A mulher resolveu procurar a polícia quando percebeu que o filho não apareceu no trabalho, onde precisaria estar às 15h. Giuliano Pirone foi encontrado com auxílio do sinal de seu telefone.

— Tudo o que sei é que a polícia teve que invadir, o chuveiro estava aberto, a água fria, e ele estava desmaiado, e eles pensaram que ele estava morto — relata a mãe do fisiculturista.

A família de Pirone questiona, agora, a segurança do estabelecimento, já que o filho permaneceu por muitas horas desacordado debaixo do chuveiro sem ser percebido.

— Meu filho ficou sozinho naquele chão, desmaiou, bateu a cabeça por cerca de 15 horas e ninguém percebeu nada. O carro dele estava estacionado bem na frente da academia. Quando ele fez o check-in, eram 4h55. Os chuveiros ficam a 20 metros da recepção e ninguém notou nada. Os banheiros não são limpos? Estou simplesmente pasma — questiona a mãe.

Segundo o site ABC, a função cerebral de Pirone será avaliada em ressonância magnética. Para os médicos, ele pode ter tido algum tipo de convulsão enquanto tomava banho. Os profissionais acreditam que ele estava com níveis de glicose e pressão arterial extremamente baixos quando passou mal.

