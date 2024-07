Formato das unhas pode dizer muito sobre sua saúde; entenda

A- A+

Unhas bem cuidadas significam boa higiene e uma rotina de atenção especial. Mas quando se trata de saúde, o formato, a cor, entre outros fatores, também podem indicar diferentes sinais do que está acontecendo com o corpo.

Um exemplo disso são os amarelados nas unhas causados por uma infecção por fungos, mais conhecida como micose.

Em sua página no TikTok, a médica Dana Breams alertou que um formato específico, conhecido como baqueteamento digital ou hipocratismo digital, está associado a algumas doenças do coração e dos pulmões. São elas: câncer de pulmão, abscesso pulmonar, fibrose pulmonar, bronquiectasia e endocardite cacteriana.

O assunto surgiu a partir de um vídeo viral na plataforma de vídeos em que uma mulher mostra suas suas unhas baqueteadas.

"A unha baquetada é curvada para baixo e tem o formato de uma colher", esclarece Breams aos seus seguidores.

A mudança no formato ocorre quando a quantidade de tecido mole sob as unhas aumenta. Segundo ela, pode ser difícil detectar as pequenas mudanças no início, porque ocorre gradualmente.

"Há diminuição dos níveis de oxigênio no sangue, causando alterações nos pequenos vasos das pontas dos dedos. Isso pode resultar em aumento do fluxo sanguíneo para a área, causando inchaço, tecidos moles e a aparência característica de dedos das mãos ou dos pés em forma de baqueta", explica a médica especialista em podiatria.

Ainda, de acordo com Breams, é possível testar a presença de unhas baquetadas ao realizar o Teste da Janela de Schamroth. Nele, as costas das pontas dos dedos devem ser pressionadas juntas. Procure entre as unhas por uma abertura, geralmente é pequena. Caso não tenha abertura alguma entre elas, é um sinal de que ocorreu um baquetamento digital.

