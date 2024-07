A- A+

clima Fortes chuvas deixam 35 mortos no leste do Afeganistão

Pelo menos 35 pessoas morreram e 230 ficaram feridas nesta segunda-feira (15) devido às fortes chuvas no leste do Afeganistão, informou uma autoridade local à AFP.

"Na noite de segunda-feira, as chuvas provocadas por tempestades elétricas causaram 35 mortos e 230 feridos em Jalalabad e alguns distritos de Nangarhar", indicou Quraishi Badloon, diretor do Departamento de Informação e Cultura desta província na fronteira com o Paquistão.



"É provável que o número de vítimas aumente", alertou, revelando que "os feridos e os corpos foram enviados ao hospital Fatima-tul-Zahra de Jalalabad", a principal cidade do leste do Afeganistão e capital da província de Nangarhar.

O balanço de mortos é resultado "das fortes chuvas que provocaram a queda de árvores, muros e telhados de casas", acrescentou.

