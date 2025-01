Fórum na Suíça apresenta método para formar terapeutas em Dependência Química criado no Rio

A- A+

Criado há mais de 40 anos pelo psiquiatra brasileiro Jorge Jaber, um programa pioneiro na capacitação de profissionais que atuam no tratamento de transtornos relacionados ao uso de drogas vai ter projeção internacional.



O Curso de Formação de Terapeutas em Dependência Química, adaptado ao formato digital durante a pandemia da Covid-19, será apresentado na Suíça durante a Cúpula de Inverno de Genebra 2025, nos próximos dias 27 e 28.



O encontro, promovido no escritório das Nações Unidas pelo Fórum de IA (Inteligência Articial) para países em Desenvolvimento (AIFOD), reúne especialistas de todo o mundo com o objetivo de garantir que a inteligência artificial atue como um catalisador de ações que beneficiem a sociedade.

– Esta apresentação tem como objetivo inspirar médicos de todo o mundo e promover a criação de uma rede global de especialistas, unindo esforços em prol da saúde mental e da inclusão – explica Jaber.

Com aulas semanais ministradas por especialistas de diversas áreas relacionadas ao tema, o curso criado pelo psiquiatra Jorge Jaber, em sua clínica no Rio de Janeiro, já capacitou cerca de 20 mil profissionais ao longo de mais de quatro décadas, aliando o tratamento clínico à reintegração social dos pacientes.

No evento em Genebra, Jaber e a internacionalista Valentina Soares, membros do AIFOD, apresentarão as bases do curso e como os métodos de trabalho o tornaram uma referência replicável em diferentes contextos culturais.



A proposta é engajar a comunidade médica internacional na criação de uma rede de capacitação que fortaleça o cuidado aos pacientes e promova a troca de experiências entre profissionais. Com o apoio da inteligência artificial, a iniciativa busca ampliar o alcance do conhecimento, aprimorar estratégias de enfrentamento e adaptar o programa às diversas realidades locais.

O fórum será também um espaço para debater como a tecnologia pode contribuir na prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais e da dependência química, mostrando como a união entre prática clínica, tecnologia e colaboração internacional pode transformar vidas.

– Cada paciente tem sua história, e nosso papel é oferecer um tratamento customizado que atenda as suas necessidades específicas, sempre com o objetivo de reintegrá-lo à sociedade – destaca Jaber, que também é membro da International Society of Addiction Medicine e da American Psychiatric Association.



