Saúde Exercícios reduzem a dependência em pessoas que abusam do álcool, mostra estudo; entenda Os pesquisadores descobriram que as atividades físicas causam efeitos positivos significativos em acometidos pelo transtorno por uso de álcool (TUA)

Para além dos benefícios conhecidos dos exercícios físicos, como a redução de sintomas de estresse e ansiedade e o fortalecimento do coração e dos pulmões, pesquisadores descobriram que eles também reduzem dependência em pessoas com transtorno por uso de álcool (TUA).

As evidências foram publicadas na revista científica PLOS ONE. A equipe de cientistas realizou uma revisão sistemática de 17 ensaios clínicos randomizados para identificar os efeitos de uma intervenção de exercícios na dependência de álcool e nos estados físicos e mentais em pacientes com o transtorno.

Após a análise de 1.905 pacientes com TUA, foi descoberto que a intervenção com exercícios teve um efeito significativo no número de doses por dia e na pontuação do Teste de Identificação de Transtornos por Uso de Álcool (AUDIT).

Outros resultados positivos também ocorreram no estado físico e mental, consumo máximo de oxigênio, frequência cardíaca em repouso, estado de ansiedade, estado de depressão e nível de estresse.

"Este estudo exige que estudos futuros diferenciem cuidadosamente os tipos de exercício e a intensidade do exercício e analisem mais profundamente os efeitos de exercícios de diferentes naturezas na dependência de álcool para desenvolver as prescrições de exercícios mais adequadas para o tratamento clínico do TUA de acordo com diferentes populações", escrevem os autores.

