Foto do príncipe William com os filhos, tirada por Kate, é publicada para celebrar dia dos pais

Uma foto inédita do príncipe William com seus três filhos, George, Charlotte e Louis, foi compartilhada neste domingo, nas redes sociais, em comemoração ao Dia dos Pais.

A imagem das crianças abraçando o pai foi tirada pela princesa Kate, em uma praia em Norfolk, na Inglaterra, no mês passado.

A captura da mãe foi revelada na conta do Instagram do Palácio de Kensington, com uma legenda escrita pelos três jovens membros da realeza.

"Nós amamos você, papai. Feliz Dia dos Pais. G, C & L.", diz a publicação. É a primeira vez que uma mensagem das crianças é veiculada nas redes sociais do Palácio.

William também prestou homenagem ao pai, Rei Charles, com uma memória de sua infância, tirada há 40 anos. A foto mostra o príncipe ainda criança, jogando futebol com seu pai em 12 de junho de 1984.

“Feliz Dia dos Pais, pai”, dizia a postagem, assinada pessoalmente pelo herdeiro do trono.

Rei Charles também postou uma mensagem de Dia dos Pais, em homenagem ao príncipe Philip. Uma montagem em vídeo, feita há mais de 70 anos, mostra lembranças do rei com o pai.

As imagens foram postadas na conta oficial da Família Real no Twitter.

Na legenda, o rei deixou uma mensagem para as pessoas que já não podem comemorar a data com seus parentes.

“Desejando a todos os pais, e àqueles que podem estar sentindo falta de seus pais hoje, um relaxante Dia dos Pais”.

Retorno de Kate

A princesa Kate Middleton fez sua primeira aparição pública do ano neste sábado, durante o desfile militar Trooping the Colour em celebração ao aniversário oficial do Soberano, o rei Charles III. Primeiro, ela chegou ao Palácio de Buckingham de carro com seus filhos e o marido, o príncipe William.

Thank you to everyone involved in Trooping the Colour. Always in awe of the work that goes into putting together such an incredible afternoon @RoyalFamily pic.twitter.com/9UaYRXyi81