Macron França "não está isolada" em oposição a acordo UE-Mercosul, diz Macron A fala do presidente da França foi dada no G20 no Brasil, nesta segunda-feira (18)

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, nesta segunda-feira (18), no G20 no Brasil que o seu país "não está isolado" em sua oposição ao estado atual do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

O texto, "por ter sido negociado há muitas décadas, baseia-se em condições prévias que estão desatualizadas", disse o presidente francês a jornalistas.

Também surgiu a ideia de "repensar a relação com esta sub-região, seja o Mercosul, ou talvez o Brasil, porque entendo que a Argentina talvez não tenha interesse em fazê-lo em um marco regional".

