Fumar apenas um cigarro pode reduzir a expectativa de vida em cerca de vinte minutos

Se você incluiu parar de fumar entre as resoluções de Ano Novo, pode ser útil saber que uma nova pesquisa diz que isso poderia aumentar sua expectativa de vida.

Uma equipe de cientistas da University College London descobriu que, para fumantes de longa data, apenas um cigarro reduz a expectativa de vida em aproximadamente 20 minutos.

Há uma quantidade esmagadora de pesquisas mostrando que fumar é um sério risco à saúde – foi descrito como a principal causa de doenças evitáveis nos Estados Unidos.

Ainda assim, 12,6% dos adultos ainda fumam no Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019.

Neste novo estudo, cujos dados foram publicados como editorial na revista Addiction, a equipe da UCL adotou outra abordagem para convencer as pessoas a parar de fumar – apontando os danos que apenas um cigarro causa.

Os pesquisadores retiraram estatísticas do British Doctors Study para encontrar dados de mortalidade para homens que vivem no Reino Unido e do Million Women Study para mulheres.

Eles calcularam o impacto do tabagismo na longevidade até o nível de um único cigarro para ambos os sexos.

Eles descobriram que entre os fumantes de longa data, um único cigarro reduz a expectativa de vida dos homens em 17 minutos e em 22 minutos para as mulheres.

Eles também descobriram que os dados de ambas as fontes apoiaram descobertas anteriores de que os danos causados pelo consumo de cigarros são cumulativos e que os benefícios alcançados ao parar de fumar dependem de vários fatores, incluindo a saúde atual, quanto tempo uma pessoa viveu e quantos cigarros ela fuma por dia.

A equipe de pesquisa observou ainda que os benefícios gerais de parar de fumar podem ser divididos por dia, semana, mês ou até anos.

Não fumar durante uma semana, por exemplo, pode prevenir uma redução de um dia na longevidade; fazer isso por alguns meses pode evitar uma redução na longevidade de uma semana inteira.

Observam também que parar de fumar numa idade relativamente mais jovem pode trazer mais benefícios do que parar de fumar numa idade mais avançada; foi demonstrado que parar de fumar aos 40 anos, por exemplo, reduz o risco de morrer de doenças associadas ao tabagismo em até 90%.

