inclusão Fundação Altino Ventura promove Gincana Paralímpica para 200 pacientes com deficiência Com três dias de jogos, a iniciativa visa unir esporte e inclusão esportiva para inspirar, provocar mudanças sociais e promover oportunidades mais inclusivas socialmente para PcDs

O Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) “Menina dos Olhos” da Fundação Altino Ventura (FAV) promove, entre esta quarta (24) e quinta-feira (26), a primeira edição da Gincana Paralímpica. O evento é voltado para pessoas com deficiência e usuários do SUS, atendidos na instituição, e conta com a participação de mais de 200 pacientes. Eles são avaliados por uma comissão julgadora das atividades para olímpicas distribuídas em sete modalidades.

Com três dias de jogos, a iniciativa visa unir esporte e inclusão esportiva para inspirar, provocar mudanças sociais e promover oportunidades mais inclusivas socialmente para PcDs. O evento acontece também em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (PcD). Com isso, a FAV pretende trazer novas histórias por meio dessa primeira edição paralímpica, com a valorização, visibilidade às necessidades e conquistas das pessoas com deficiência.

Os jogos contam com sete modalidades esportivas: caminhada com obstáculos, arremesso, enchimento de petecas e bolas, jogos de tabuleiro, natação, corrida com andadores e cadeiras de rodas, vôlei e basquete. As provas ocorrem em cinco locais diferentes do CER IV da FAV. O evento, além de promover o esporte, busca sensibilizar a sociedade para os desafios enfrentados diariamente pelas PcDs.

Durante o evento, está previsto também o lançamento de um projeto de captação de recursos para a construção de uma Quadra Poliesportiva Inclusiva totalmente adaptada às necessidades de PcDs. A nova iniciativa necessita do apoio e investimentos da sociedade para ser implantado em terreno anexo ao CER IV da FAV, e se tornar uma realidade. Para isso, a FAV lança uma campanha e busca captar parcerias e apoio financeiro para viabilizar a construção e sustentação do projeto.

De acordo com a FAV, a cerimônia de abertura da I Gincana Paralímpica, nesta terça-feira (24), "destaca a importância da inclusão e da força de vontade dos participantes, que, com dedicação e coragem, superam barreiras e inspiram o mundo". Com isso, a principal mensagem desta primeira edição é enaltecer a luta diária das PcDs, com o objetivo de promover a inclusão em atividades às quais muitas vezes eles não têm acesso, além de incentivar mudanças sociais, ampliar as oportunidades e, acima de tudo, celebrar suas histórias de vida.

A Paralimpíada do CER IV da FAV simboliza a força de vontade e a resiliência, características que fazem da inclusão um ponto central nas ações da FAV. Este evento será uma oportunidade para todos celebrarem o espírito de superação, inclusão e a força de vontade dos pacientes, numa jornada de três dias que promete ser inesquecível.

I Gincana Paralímpica do CER IV da FAV

Data: 24 a 27 de setembro de 2024

Horário: A partir das 8h

Local: Fundação Altino Ventura – Avenida Maurício de Nassau, 2075, Iputinga, Recife-PE

