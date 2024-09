A- A+

mundo Fundador do Wikileaks, Julian Assange fará seu primeiro discurso público após libertação Evento está previsto para a próxima semana, no Conselho da Europa

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, fará um discurso no Conselho da Europa, na próxima semana, a sua primeira intervenção pública desde que deixou a prisão em junho, informou a sua organização na quarta-feira.

O WikiLeaks informou que Assange viajará para a cidade francesa de Estrasburgo para “dar testemunho” num evento que marcará a primeira “declaração oficial de Assange sobre o seu caso desde antes da sua prisão em 2019”.





Assange voltou à Austrália em junho deste ano, após o desfecho de uma saga que durou quase 14 anos, incluindo sete anos confinado na embaixada do Equador, em Londres, e cinco em uma prisão de segurança máxima perto da capital londrina, após ser acusado de vazar documentos secretos de países estrangeiros.



Na época, Assange fechara um acordo com a Justiça dos EUA, conseguindo, um dia depois desse acordo, num tribunal federal das Ilhas Marianas, no Pacífico, ser declarado pelas autoridades como "um homem livre".

